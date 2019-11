Scoor deze stoere blokkendoos nu met flinke korting

Over zijn lijk, dat wel.

Waar Ford nu het concept van de SUV een toekomstige flair geeft met de Mustang Mach-E, is het elders in hun SUV-segment tijd om dag te zeggen. Het is over en uit voor de Ford Flex. Een auto die je misschien zo niet een belletje doet rinkelen, omdat hij hier niet officieel verkocht werd (er staan er wel een handjevol op kenteken via grijze import). De Flex werd niet het succes wat Ford hoopte, terwijl het niet eens een verkeerde auto is. Hij kwam in 2008 op de markt als opvolger van de Ford Taurus X (Freestyle). Dat was een wat vreemde auto en de Ford Flex was ook niet precies ‘orthodox’.

Het idee is simpel. Zoals we weten is de MPV al lang niet meer cool. Slim, dat wel, maar toch heeft elke autofabrikant de wil om een auto de perfecte mix van cool en handig te geven. Maar goed, een MPV is niet ‘uncool’ omdat de fabrikant expres een seksloze auto maakt. Dus je moet ergens op inleveren. In het geval van de Ford Flex werd de auto optisch meer als een stationwagon ontworpen. Dat terwijl het een flinke auto was. Volgens Amerikaanse termen had het kennelijk het meest weg van een SUV, maar je kunt de Flex het beste zien als een soort vergrote Volvo V70. Niet dat die auto nou perse cool is, maar vooruit.

Zoals je kunt zien hadden hoekige vormen prioriteit. Niet dat de Flex nou graag een knipoog wilde zijn naar oude tijden, want het was een compleet nieuwe auto in een compleet nieuw segment. Die hoekige vormen zijn gewoon min of meer onderscheidend. En, in het geval van kofferruimte, praktisch. De auto krijgt daarmee wel een ietwat bijzonder uiterlijk. Dat kun je zien als een nadeel, maar de Flex bood de basis voor de Lincoln MKT. Smaken verschillen, maar doe ons de Flex maar.

Succesvol, niet de term om de Flex te beschrijven. Zoals gezegd was de auto niet voor ons continent, maar ook in Amerika moet je je best doen om een Flex te spotten. De Taurus X was al geen succes en de Flex borduurde eigenlijk voort op die lijn. Raar eigenlijk, Ford verkoopt hun andere SUV’s (de Explorer bijvoorbeeld) bij bosjes. Misschien het feit dat de Flex niet genoeg die SUV-uitstraling had. Vergeet niet dat zo een uit de kluiten gewassen auto voor de Amerikanen helemaal niet zo gigantisch was. Dat geldt ook voor het motorenaanbod. Een 3.5 liter V6 is wat we nu gemeengoed noemen voor dit volume auto in de VS. In de tijd dat er nog V8-hoogtijdagen waren, was het gewoon genoeg, niks bijzonders. Zelfs in kloeke Titanium-trim zoals de afbeelding hierboven, kon Ford maar geen Flexen slijten.

De Flex ontving in 2013 nog een flinke facelift om te kijken wat er te redden viel. Qua uiterlijk bescheiden: kennelijk wordt de Flex maar niet oud volgens Ford. De iets spannender ogende koplampen en iets gewijzigde achterkant zorgen ervoor dat de auto er weer iets frisser uit zag. Vooral het interieur kreeg zijn nodige updates, met een nieuw stuur wat meer in toon is met de andere Fords, beter infotainment met een frisser ogende knoppenafdeling en een semi-digitaal instrumentarium. En om ten slotte nog een reden te geven waarom het raar is dat de auto zo flopte: de prijs was met 30.000 dollar niet eens verkeerd. Met de nuance dat het toch duur was, want de vorige Explorer was ietsje goedkoper dan het model van nu (die laatste kost 36.000 dollar) en dan heb je gewoon iets meer auto voor je geld.

Goed, in de laatste jaren had de auto een beetje last van de vergetelheid. Als je een Ford-dealer binnenliep, was de Flex dat ‘oh ja, die is er ook nog’-model. Combineer dat met een in basis elf jaar oude auto en de wereld heeft de Flex nooit zo kunnen waarderen zoals Ford wilde. Ook het merk uit Dearborn is tot die conclusie gekomen en de Flex verdwijnt. Zonder opvolger. Onder de Explorer zit nog de Edge, dan moet je die maar kopen.

Maar goed, er is nog een voorraadje Flexen. Om toch nog even ervoor te zorgen dat de Flex wellicht toch nog even de deur uit vliegt in zijn laatste levensfase, komt er een korting van 6.000 dollar op het topmodel Limited. Dat is best een flink bedrag, als je je realiseert dat dit bomvolle model nu op het prijsniveau van de instapper gezet wordt. Voor wie een nep-SUV waar comfort en praktische inzetbaarheid hoog gewaardeerd worden wel ziet zitten, is nu je tijd.

Wie overigens in Nederland een Flex wil bezitten, heeft nog drie kansen. Zoals we al zeiden is er een dertigtal Flexen naar ons land geïmporteerd en drie daarvan staan te koop. Dit topmodel Limited van voor de facelift voor 18.950 euro, een iets minder goed uitgeruste SEL met véél minder kilometers voor 17.500 euro en stiekem de mooiste: een Flex Limited Design Edition, eentje van na de facelift en met een mooie contrasterende zwarte velg- en dakcombi. Die is met zijn 29.999 euro wel duur, maar dan heb je wel de crème de la crème van deze vergeten auto te pakken. Omdat het cool en uniek is. Helemaal in Nederland.