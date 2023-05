Stand na GP Monaco 2023 en 7 dingen die ons opvielen

De stand na de GP van Monaco 2023 plus wat dingen die je moet weten voor bij de koffie deze ochtend.

De GP van Monaco leek weer een ouderwets saaie race te gaan worden. Het enige dat men zei was: de gene die pole pakt heeft de meeste kans om te winnen. En oh ja, de kwalificatie is belangrijker dan de race. Lekkere dooddoeners zijn dat natuurlijk.

Maar gelukkig kwam er een hele hoop regen die in één keer de boel op stelten zette. Wat dat betreft is regen altijd heel erg welkom. Niet dat er ingehaald kan worden op een nat Monaco, maar het schudt het hele veld wel lekker door elkaar.

Uiteraard hebben we vandaag weer alle standen en overzichten voor je. Dat niet alleen, er waren ook enkele dingen die ons opvielen aan de race.

Wat zakt Perez door het ijs!

Uiteraard zitten we (de pers in het algemeen) het zelf op te hypen dat Pérez de enige uitdager is van Verstappen. Daarbij moet Pérez wel scoren op de banen waar hij sterk is en eigenlijk ook een paar keer Verstappen op eigen kracht verslaan op andere banen dan stratencircuits. Maar eigenlijk heeft Pérez zijn eigen glazen ingegooid door zichzelf – totaal onnodig – te elimineren in Q1. Het is niet erg dat Sergio minder is dan zijn teamgenoot, maar wel dat hij een topwagen in Q1 al in de vangrail jaagt. En in de race vergaloppeerde hij zich op Stroll. Kortom, een weekend om snel te vergeten terwijl dit weekend JUIST de mogelijkheid moest zijn om enigszins op gelijke hoogte te blijven.

Verstappen (weer eens) ijzersterk

Daar staat tegenover dat Verstappen ongelooflijk sterk was, ook (of misschien wel juist) in mentaal opzicht. Het zat de Nederlander niet mee begin van dit weekend. Natuurlijk reed hij wel in de bovenste regionen, maar hij leek niet helemaal op zijn gemak. Echter, in één sector (de derde) van de laatste kwalificatiesessie rekende hij direct met het eerste deel van dit weekend af. De manier waarop hij die auto langs de vangrail rijdt is ongekend. Natuurlijk, eenmaal tijdens de race kon hij vrij eenvoudig zijn voorsprong uitbouwen en de rest niet, maar het is een knappe prestatie waarbij duidelijk is dat Pérez geen aanspraak maakt op de titel.

Moet Monaco echt?

We hebben het altijd over de sfeer op Monaco, maar dat is voornamelijk omdat er op de baan heel erg weinig gebeurt. Het schaakspelletje is zeker aardig en de kwalificatiesessie is vermakelijk. Het probleem is dat de race gewoon niet leuk is, want de raceauto’s kunnen niet vrijuit racen. Tegenwoordig is een Formule 1-auto zo’n 5.5 meter lang, dat is langer dan een lange Mercedes-Benz S-Klasse. Als je niet kan inhalen, waarom organiseer je er dan een race? Inhalen is toch juist de reden om überhaupt een race te houden? En ja, die regen maakt een hoop goed, maar laten we eerlijk zijn: er werd alsnog niet ingehaald.

Alonso ongekend

Tot nu toe pakte Fernando Alonso elk GP-weekend 15 punten. Dus het mag geen verrassing zijn dat Fernando wederom zijn visitekaartje afgeeft. Hij deed het geweldig in de kwalificatie en was ook indrukwekkend in de race. Jammer dat het team koos voor de medium-band in plaats van gokken op de intermediates. Nu kon Alonso alsnog veilig wisselen, wat aangeeft hoeveel marge hij had. Geen enkel moment was zijn P2 in gevaar. Het is niet dat Fernando alleen een gewiekst persoon is, hij is gewoon nog écht snel.

Ferrari blijft blunderen

Op een of andere manier lukt het bij Ferrari niet om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Met name bij het kamp van Carlos Sainz lijkt er telkens meer onvrede te zijn. Charles Leclerc, het wonderkind van Ferrari, krijgt de voorkeursbehandeling, maar is dat wel terecht? Op zich wel, maar dan moet Sainz niet fout op fout maken zoals hij zondag deed. Het is toch wel bijzonder dat beide absolute podiumkandidaten niet verder komen dan P6 en P8. Onder Vasseur lijkt er iets meer rust te zijn, maar het mag nog wel iets beter.

Ocon ongekend

Esteban Ocon is zo’n talent dat af en toe een exceptionele prestatie kan leveren en soms onzichtbaar zijn rondjes rijdt. Met name als het nat is of er gekke dingen gebeuren, kan hij excelleren. Zo won hij al eens de GP van Hongarije. Laurent Rossi (de CEO van Alpine) had de grootst mogelijke kritiek op zijn eigen team. Het moest beter! Tja, dat begrijpt dat team ook wel. Of het heeft geholpen, laten we in het midden, maar het afgelopen weekend deed Alpine goede zaken met Esteban Ocon als lichtpuntje. Hij reed een verbluffende kwalificatie, deed wat hij kon in de race en was in de regen alert.

Is Russell wel zo goed als wij denken?

George Russell moet een beetje de opvolger worden van Hamilton. Hij geldt als een absoluut supertalent. Nu is het absoluut niet zo dat George het slecht doet dit seizoen, maar wederom heeft hij een flinke kluif aan Lewis Hamilton. En juist als de race anders verloopt dan je zo verwachten, is Hamilton nog altijd van een bijzondere buitencategorie.

Rijderskampioenschap

In plaats van Checo die het gat verkleint, is het Verstappen die uitloopt. Sterker nog, Checo moet serieus gaan oppassen voor Fernando Alonso die met rasse schreden dichterbij komt. Hamilton blijft ruim voor Russell en Sainz staat nog altijd voor Leclerc. Bijzonder. Uiteraard maakt Ocon met 15 extra punten een lekker sprongetje naar P9. Beide McLaren-coureurs pakken ook puntjes, knap hoor.

De stand na de GP Monaco 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 144 2 Pérez Red Bull 105 3 Alonso Aston Martin 93 4 Hamilton Mercedes 69 5 Russell Mercedes 50 6 Sainz Ferrari 48 7 Leclerc Ferrari 42 8 Stroll Aston Martin 27 9 Ocon Alpine 21 10 Gasly Alpine 14 11 Norris McLaren 12 12 Hülkenberg Haas 6 13 Piastri McLaren 5 14 Bottas Alfa Romeo 4 15 Zhou Alfa Romeo 2 16 Tsunoda AlphaTauri 2 17 Magnussen Haas 2 18 Albon Williams 1 19 Sargeant Williams 0 20 De Vries AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Het belangrijkste voor Laurent Rossi is dat het schreeuwen lijkt te helpen. Want niet alleen Ocon reed in de punten, Gasly deed dat ook! Het zorgt ervoor dat Alpine een plaatsje stijgt. Het verschil met McLaren (dat eerst voor Alpine lag) is ook nog eens groot. Zo vaak pakken deze teams geen punten, dus een P3 hakt er lekker in.

De stand na de GP Monaco 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 249 2 Aston Martin Mercedes 120 3 Mercedes 119 4 Ferrari 90 5 Alpine 35 6 McLaren 17 7 Haas Ferrari 8 8 Alfa Romeo Ferrari 6 9 AlphaTauri Honda RBPT 2 10 Williams Mercedes 1

Kwalificatieduel

Het was een geweldige kwalificatiesessie. Zoveel is duidelijk. Gek genoeg veranderde er niet heel erg veel in het kwalificatieduel. In veel gevallen was de eerste rijder sneller dan de tweede. Bij Red Bull was het verschil wel heel erg groot: P1 tegen P20. Wat verder opvalt: Alonso heeft nog altijd Stroll in zijn zak (P2 tegen P14). Lewis Hamilton is een uitzondering, hij krabbelde iets terug ten opzichte van George Russell. Sargeant en de Vries reden best aardig in de kwalificatie dit weekend, maar konden het hun teamgenoot niet lastig maken. Ook Magnussen doet goede zaken, hij was weer eens sneller dan Hülkenberg.

De stand na de GP Monaco 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 4 Pérez 2 Alonso 6 Stroll 0 Russell 4 Hamilton 2 Leclerc 4* Sainz jr. 2 Norris 5 Piastri 1 Ocon 4 Gasly 2 Hülkenberg 4 Magnussen 2 Guanyu 2 Bottas 4 Tsunoda 5 de Vries 1 Albon 6 Sargeant 0

Snelste raceronde

Lewis Hamilton mag je nooit afschrijven. Gisteren hield hij het hoofd koel en reed hij zo snel als hij kon wanneer de gelegenheid zich voordeed. Vergeet niet dat Hamilton ook nog eens vlak achter Estban Ocon lag. Ook in de kwalificatie deed de Britse zevenvoudig kampioen het geweldig. Diepe buiging.

De onderlinge stand na de GP Monaco 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 2 Zhou Alfa Romeo 1 Russell Red Bull 1 Pérez Red Bull 1 Hamilton Mercedes 1

Driver of the Day

De stemmers houden van de underdog en Esteban Ocon is de ultieme underdog. Zo af en toe weet hij te verrassen en dat was bij de GP van Monaco niet anders. Natuurlijk zijn er te veel races waar de Fransman anoniem in het middenveld rondrijdt, maar als de kans zich voordoet, pakt ‘ie m wel. En het was ook zeker geen mazzeltje. Zowel in de kwalificatie als in de race deed hij het voortreffelijk. Een verdiende Driver of the Day-nominatie.

De onderlinge stand na de GP Monaco 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 2 Max Verstappen Red Bull 2 Fernando Alonso Aston Martin 1 Esteban Ocon Alpine 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Ehm, nee, absoluut niet eigenlijk. Wouter gokte de verkeerde Alpine op P3. Jaap heeft 0 punten. Wouter pakt vijf punten doordat hij Alonso goed had voorspeld op P2. Michael moet het doen met één puntje. Oh, en iedereen dacht dat Nyck de Vries een puntje ging pakken, maar dat bleef helaas ook uit.

De stand na de GP Azerbeidzjan 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (LEC, PER, SAI) 47 Wouter (HAM, ALO, GAS) 35 Michael (ALO, RUS, PER) 20

Goede coureur = 1 punt, goede coureur op juiste positie: 5 punten.

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Spanje worden verreden op vrijdag 2 juni om 11:00 uur.