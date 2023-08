Nieuw imago Dacia is nu juist enorm stoer

Het Roemeense merk Dacia krijgt een compleet nieuw imago. Dat was nodig, vonden ze

Dacia en imago. Op een positieve wijze is Dacia de ultieme anti-auto. De auto’s zijn no-nonsense, eenvoudig en bieden erg veel waar voor hun geld. De eerste Dacia nieuwe stijl, de Logan, was een verfrissing.

Geen folders met penthouses, fotomodellen en unieke omgevingen, maar gewoon afbeeldingen van de auto en alle informatie die erbij hoort. Simpel.

Tegenwoordig is Dacia al ietsje meer upmarket gegaan. Nog steeds is het geen Rolls-Royce, maar het merk is nu ietsje frisser, frivoler en feestelijker. Er zit simpelweg ietsje meer sjeu aan. Maar de basis blijft hetzelfde.

Niet zo luxe of duur als een Renault, maar alles wat je nodig hebt. Dat imago willen ze echter gaan aanpassen. Dacia moet namelijk heel erg stoer en avontuurlijk zijn.

Nieuw imago voor Dacia

Dacia moet namelijk Jeep achterna gaan. Dacia moet een (en dit vinden we een verschrikkelijk woord) ‘Lifestyle’-merk worden. Toegegeven, met je partner in matching joggingpakken en heuptasjes naar de huishoudbeurs gaan om daar inspiratie op te doen voor het betere leven is ook een lifestyle, maar niet die ze bij Dacia bedoelen. nee, Dacia moet een soort Jeep worden.

Dat zegt de Nederlandse designer Laurens van den Acker tegen Autocar. Van den Acker zegt dat volgens Renault-baas Luca de Meo Dacia meer moet zijn dan alleen een betaalbaar automerk zijn.

Geen concurrent voor Jeep in Europa

Volgens Van den Acker is er geen serieuze concurrent voor Jeep in Europa. Ze lijken Land Rover te vergeten, alhoewel dat merk tegenwoordig meer upmarket is en vooral luxe slagschepen verkoopt. Daardoor ziet Dacia een mogelijkheid om een nieuw imago te creëren.

Overigens moet je het niet zien dat Dacia Jeeps gaat bouwen. Of dat de prijs enorm zal stijgen. Het zal gewoon een extra element zijn dat ze aan het merk gaan toevoegen. Helemaal als een verrassing kan het niet komen, want de twee meest recente concept cars (de Bigster en Manifesto) waren beide SUV-achtige auto’s.