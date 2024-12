Waarom deze Mercedes ons ineens oud laat voelen

Het dagelijkse moment van tijdsbesef is hier, met de Mercedes E-Klasse W210 in de hoofdrol.

Het einde van het jaar is de tijd van zowel terugkijken als vooruitblikken. En in het geval van dat laatste: 2025 is een bijzonder jaar. Het is op dat moment een kwart eeuw geleden dat we een nieuw millennium inluidden en dat voelt alsof het nog vers op ons netvlies staat. Tenminste, ondergetekende was er nog niet op het moment van de millenniumwisseling (ik had vijf maanden vertraging), dus nu voel je je waarschijnlijk erg oud.

Mercedes en tijdsbesef

Een grotere bom wordt gedropt door Mercedes, qua tijdsbesef dan. Het merk publiceert de auto’s die volgend jaar vallen onder de oldtimerregeling van Duitsland. Dat zijn de auto’s met een kenteken dat eindigt op een H (en dus ook de H-plaat wordt genoemd). Je maakt dan eigenlijk van je auto een soort historisch erfgoed. Sterker nog: je mag alleen een H-plaat aanvragen als je de auto volledig standaard, of zoals Duitsland het noemt, ‘authentiek’ houdt.

En ja, we hebben het al verklapt: op die lijst staat dus ook de Mercedes E-Klasse (W210). Want de jaargrens voor een H-plaat is 30 jaar. De derde generatie E-Klasse had de zware taak om de W124 op te volgen en stond garant voor een hoop primeurs.

Natuurlijk niet alleen qua technologie, wat zoals altijd een hele waslijst is. Vooral vanwege zijn design. Dit was voor het eerst dat er meer rondingen kwamen in het design, maar het meest bekend is dat de W210 de designtaal met de vier ronde koplampen in leven bracht. Deze zou terugkeren in een hoop volgende Mercedessen (CLK, C-Klasse) en natuurlijk de opvolgers van de W210, de W211 had ze ook en vanaf de W212 was het zelfs controversieel dat de facelift ze ietwat overboord gooide.

AMG

Uiteraard komt de Mercedes E-Klasse W210 ook uit de tijd dat AMG opgenomen werd in Mercedes’ eigen portfolio. E36, E50, E60 en zelfs E60 6.3: ze waren er allemaal. De bekendste is de E55, waar een 5.5 liter grote AMG V8 (M113) goed was voor 354 pk (later 359). De ’55 AMG’ werd een beetje de voorloper van de huidige lijn ’63 AMG’-modellen, als de ‘middenklasse’ AMG.

Let wel dat de AMG-modellen pas later kwamen, behalve de E50 AMG en E36 AMG. De E55 en de latere facelift (of zoals Mercedes zegt, Modelpflege) maken dus nog geen aanspraak op de H-plaat, modellen uit 1995 wel. Dat zullen dus de reguliere versies en de Estate (T-Modell) zijn.

Dan volgt dus de vraag: voel je je oud? Dat de E-Klasse die invloed heeft gehad op vele moderne Mercedessen al 30 jaar oud is, dat besef kwam bij ons in ieder geval redelijk hard binnen. In 1995 is het ook al 30 jaar geleden dat Mercedes met de Sprinter kwam, wat ze een beetje beschrijven als de E-Klasse onder de busjes. Dus eh, gefeliciteerd!