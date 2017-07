Roel de Vries: global head of marketing, Nissan

We spreken met een Nederlandse Corporate Vice President, werkzaam bij het hoofdkantoor van Nissan in Japan.

Onder zijn leiding werd Nissan één van de beste ‘global brands’ in 2014.

– Wat is je naam en huidige functie?

Roel de Vries, Corporate Vice President, Global head of Marketing and Brand, Nissan Motor Corporation.

– Waar heb je hiervoor gewerkt en hoe kreeg je je huidige baan?

Ik ben in 1994 bij Nissan Europe begonnen in een Pan-European MBA programma. Via Europa en Zuid Afrika ben ik in Japan terecht gekomen. Mijn banen voor deze baan zijn een combinatie van Marketing, Sales en Product planning:

2015 Corporate Vice President, Global Marketing, Brand Strategy

2014 Corporate Vice President, Global Marketing and Brand

2013 Corporate Vice President, Global Marketing and Brand

2012 VP, Global Marketing Strategy Division

2010 Divisional General Manager, Global Marketing Strategy Division

2009 Program director, E platform (Rear wheel drive vehicles)

2008 General Manager, Product Planning General Overseas Markets (Nissan Motor Co., Ltd)

2004 Director, Marketing and Sales (Nissan Motor Company South Africa)

2003 General Manager, Sales

2000 General Manager. Marketing and Communications

1999 Senior Manager, Product Marketing: Passenger Vehicles and SUV

1997 Product Manager, Marketing (Nissan Motor Company South Africa)

1994 MBA, Nissan Europe B.V. (Amsterdam)

– Welke studies/scholen heb je gedaan?

Bedrijfskunde aan de universiteit in Groningen, met een ocus op Supply Chain Management (1994). Daarvoor heb ik een Bachelor Industrial Engineering gedaan in Eindhoven (1991).

– Welk advies zou je geven aan mensen die hetzelfde willen doen?

Advies is niet altijd makkelijk te geven, omdat iedereen zijn eigen pad moet vinden. De dingen die voor mij hebben gewerkt zijn:

Volg je passie, het is onmogelijk om het beste uit jezelf te halen als je geen vreugde haalt uit wat je doet.

Wees open en geïnteresseerd in mensen en culturen. Marketing (en zeker op een wereldwijd niveau) draait allemaal om het kunnen inschatten wat mensen drijft. Je zult het ook nodig hebben in het multi-nationale werken. De grootste fout die mensen maken is denken dat de manier waarop zij de wereld zien de beste of de enige is…

Heb een liefde voor data, financials en alles wat te maken heeft met nummers. Het is een universele skill die je altijd kunt gebruiken. Het is altijd al belangrijk geweest maar de wereld van big data en analytics zet het in een stroomversnelling.

Werk hard en leer om te gaan met stress. Zelfs als je doet wat je leuk vindt word de druk in je baan groter naarmate je meer verantwoordelijkheden krijgt. Het is zeker niet iedere dag feest en je performance in moeilijke situaties is belangrijker dan wanneer de wind in de rug staat.

Wees ambitieus, maar niet te ongeduldig. Ik zie zoveel mensen die te snel willen gaan en zichzelf niet de kans geven om diep te gaan in hun banen. Je kunt vroeg in je carrière misschien een paar snelle stappen maken, maar als je niet de juiste, diepe ervaring hebt gaat het na die eerste stappen meestal erg langzaam.

Weet wat je wil doen en zorg dat je van iedere stap in je carrière de dingen kunt leren die je later nodig hebt. Het is onmogelijk om je carrière in detail te plannen, maar je kunt werken aan de ervaringen die je opbouwt.

– Wanneer begon je passie voor auto’s?

Al heel vroeg, mijn passie zat hem vooral in de Automobiel industrie. Technologisch hoogwaardige producten met complexe logistieke en productieprocessen en, misschien wel het belangrijkste: een zeer sterke emotionele relatie tussen klant en product. Ik heb ook een passie voor de auto’s zelf, maar de passie voor de business heeft me meer geholpen in mijn carrière.

– Wat rij je zelf?

Ik begon ooit met een witte Autobianchi A112. Op dit moment rij ik een Nissan Elgrand [red: een luxe MP die hier in NL niet verkocht wordt].

– Waar ben je het meest trots op?

De groei van het Nissan merk wereldwijd. Het bouwen van een merk kost tijd en is niet altijd snel zichtbaar in ieder land of voor ieder persoon, maar we zien over de hele wereld dat de klantenbinding sterker wordt. In Europa zijn we niet zo groot (ongeveer 10% van ons wereldwijd volume) maar de QashQai is een goed voorbeeld waaraan de groei van het merk kan worden gemeten.

