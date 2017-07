Zie jij welk merk dit vage ding bouwde?

Wij moesten een paar keer knipperen.

De wat oudere lezer kan zich de Navicross wellicht nog herinneren, maar het is een concept car die in 2003 door Lincoln in elkaar werd geschroefd. Het merk Lincoln dus. Niet de roemruchte reaguurder. De Navicross combineerde het beste van vrijwel alle werelden (volgens z’n scheppers) en dus werd het een sedan die hoog op de pootjes stond en kwam passagiers en bestuurder binnen via heuse suicide doors.

Eigenlijk alles aan deze auto is vreemd. De vormgeving, de deuren, de manier waarop de achterklep opent, het symmetrische dashboard, het leverpasteikleurige leer in het interieur en ga zo maar door. Voorin de neus van de Navicross lag, om de dubieuze features iets te compenseren, gelukkig een supercharged 4.2 V8 met 32 kleppen die alle vier de 20 inchers aandreef.

Om de (theoretische?) terreinvaardigheden van de Navicross te onderstrepen kreeg de concept car Hill Descent Control. Vloermatten ontbreken trouwens. De bodem het interieur is namelijk gemaakt van tropisch hardhout. In ander Lincoln SUV-nieuws: onlangs schreven we over de gigantische Navigator L.