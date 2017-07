Koop één van de succesvolste Porsches ooit

Wel een hoop geld meenemen, maar dat spreekt voor zich.

Zeker als we de Porsche 956 en 962 voor het gemak effe als één auto beschouwen (zoekt dekking) moeten we concluderen dat dit misschien wel de meest succesvolle racewagen ooit is. Wie diepen zakken én een vrije plek in de garage heeft doet er wellicht goed aan om deze advertentie even te checken.

Deze specifieke auto werd in 1986 door Porsche geleverd aan Hotchkis Racing en zou uiteindelijk tot 1997(!) in verschillende raceklassen over de hele wereld racen. Onder de kap ligt uiteraard een potente boxermotor. De krachtbron in deze 962 heeft technieken van de brute 911 GT1 die in de jaren ’90 zou volgen. Het gevolg: meer dan 750 trappelde paardjes.

We hebben helaas niet uit kunnen vogelen wat voor versnellingsbak er in deze kar zit. Porsche introduceerde de PDK met dubbele koppeling namelijk op de 962, maar of dit exemplaar daarmee is uitgerust weten we niet. In elk geval heeft het oudje vijf versnellingen

Belangrijker nog is dat dit ding geprepareerd is voor een heftig potje knallen op het circuit. Breng 1.250.000 USD mee en het is de jouwe.