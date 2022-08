Rolfhartge Mercedes is luxe kantoor

Deze Rolfhartge Mercedes is perfect als je weer een functioneringsgesprek moet uitstellen omdat je op pad bent.

Wat is luxe? Aankleding? Gadgets? Veel vermogen? Een chique uitstraling? In veel gevallen gaat die vlieger wel op. Toch is er een omissie en dat is ruimte. Autofabrikanten doen dat express. Zo weet ondergetekende uit ervaring dat een 3 Serie Touring uit 2011 aanzienlijk krapper is dan een Ford Focus Clipper uit 2011.

Nee, ruimte moet je kopen. Het is een nog luxer goed. Wil je meer ruimte, koop dan een 5 Serie of X5. Of een verlengde 7 Serie als je echt wil genieten. Maar ook in die auto’s is de ruimte stiekem heel erg beperkt.

Rolfhartge Mercedes

Wat je wil, is eigenlijk deze V-Klasse van Rolfhartge! Rolfhartge is een Mercedes-tuner met een naam die we kennen van een BMW-tuner. Nu moeten we dit eventjes goed gaan uitpluizen, want tussen Hartge en Carlsson zaten wat familiebanden. Sterker nog, Rolf Hartge is de oprichter van Carlsson!

Carlsson is echter doorverkocht aan een Zuid-Koreaanse partij (Sambo Motors is nu de eigenaar). Hartge – de BMW tuner – bestaat ook niet meer. De Zwitserse BMW-tuner en dealer Dähler heeft de inventaris van hen overgenomen. Dus voor Hartge-onderdelen kun je daar terecht.

Enfin, tot zover Goede Tijden Slechte Tijden in tuningsland, laten we eens kijken naar deze omgebouwde bestelwagen. Je kunt kiezen tussen een Vito bedrijfswagen of een V-Klasse. Die laatste is comfortabeler en luxer en verdient dus de voorkeur, wat ons betreft.

Het idee is dat je met deze auto van alles onderweg kan doen, een soort rijdend kantoor. Zo is er snel internet aan boord (300 megabit per seconde) en zijn vier 230V stekkers voor je laptop en andere elektronische benodigdheden.

Interieur

In dit geval zitten er twee keer twee stoelen in, tegenover elkaar geplaatst. Perfect voor om functioneringsgesprekken te houden die je moet uitstellen omdat je onderweg bent. Je houdt dan het gesprek op weg naar de bestemming. Je kan met vier man plaatsnemen om zo te vergaderen, overleggen en te praten over de prestaties van Erik ten Hag bij Manchester United. Daarnaast zijn er twee nog stoelen voorin, uiteraard.

Voor een beetje sfeer is de hemelbekleding voorzien van kleine lampjes. Ook erg handig is dat er een koelkastje is om de Bebogeen koud te houden en je kan koffie zetten als je moe begint te worden. Het gaat te ver om ALLE mogelijheden te benoemen, maar je kan het in principe zo gek maken als je wil.

Hartge HMI 22 Hartge HMI 22

Qua uiterlijke wijzigingen is er een hele hoop mogelijk. Je kan gaan voor standaard, een luxe uitstraling of juist een sportieve look. Deze kun je dan vervolgens combineren met jouw ‘corporate identity’. Dus kleuren en logo’s kunnen verwerkt worden in het exterieur (en interieur).

Op de foto’s is er gekozen voor een bus volgens het ‘Smart Luxury’-principe. Dus met een paar aerdynamische updates (spoilertje op de het dak), flowforged velgen, andere grille en een nieuw logo waarvan wij er nog niet uit zijn of het moeilijk lelijk of kapot lelijk is. Bewegende beelden hebben we ook voor je:

