Auto’s worden duurder, ook NA tekenen contract

Auto’s worden duurder. Dat wisten we al. Nu ook nadat je een contract getekend hebt.

De nieuwverkopen van auto’s gaat uiterst moeizaam. De productie is nog niet helemaal lekker op gang, dankzij chiptekorten en andere leveringsproblemen bij toeleveranciers. Ergo: je zult langer op je auto moeten wachten. Tel daarbij op dat er een lekkere inflatie is (en de dealers en importeurs er ook aan wat willen verdienen) en je komt uit op prijzen die maar blijven stijgen.

Maar het gaat nog veel verder dan dat. Volgens Autotelex stijgen de prijs in sommige met vijf tot tien procent. Dan denk je “Ja, dan koop ik die auto die duurder wordt gewoon niet”.

Maar de prijzen stijgen ook nadat je het koopcontract hebt ondertekend. Let dus heel erg goed op de kleine lettertjes in het contract voordat de verkoper het aan jouw door factureert.

Auto’s worden duurder

De tofste merken zijn de merken die minimaal verhogen. Dat zijn procentueel gezien Audi, Kia, Peugeot en Seat. Maar let op: ook deze merken verhogen de nieuwprijzen van hun auto’s, zij het in kleinere stapjes. Sowieso zijn de automerken best wel tof bezig, want de prijsstijgingen staan vooralsnog niet in verhouding met de stijging van de inflatie. Die bedroeg een uiterst verontrustende 11,6%. De meeste automerken zaten nog onder de 10% met hun verhogingen, alhoewel er enkele uitschieters waren.

Het gaat overigens niet alleen om personenauto’s, maar ook om bedrijfswagens die in rap tempo duurder worden. De verhogingen van de prijzen gaan nu dermate snel, dat de importeur het nauwelijks bij kan benen. De prijs die bij introductie wordt vermeld, haalt men veelal al niet. Dan zijn de prijzen al weer verhoogd. Hopelijk is de prijs van de 911 GT3 RS niet verhoogd voordat ‘ie op kentekenplaten staat.

Kleine lettertjes

Let dus goed op bij het tekenen van het koopcontract wat de bepalingen zijn en in hoeverre ze mogen afwijken van de prijs. Het is bijzonder dat je erg veel geld betaalt voor een nieuwe auto.

Maar die prijs is dus maar het begin, eigenlijk. Overigens zal dat niet ‘het nieuwe normaal worden’. Volkswagen meldt dat alle issues in de keten dit jaar verholpen zullen zijn en dat daarna de productie weer op normaal kan gaan.

Via: BD.nl