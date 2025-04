Bentley gebruikt ‘versleten’ leer in nieuwe auto’s en dat is briljant

Je hagelnieuwe Bentley ziet eruit als een exemplaar met 200.000 km op de klok door het versleten leer.

Een mooi aspect van een nieuwe auto is dat het interieur er kakelvers uitziet. Dat is toch wat anders dan een auto met 200.000 kilometer op de klok. Met een lederen interieur zie je dan vooral veel slijtage bij de stoelen. Zeker als er een persoon van formaat al die kilometers op die stoelen heeft gezeten.

Bentley leer: Heritage Leather

Wat blijkt? Bentley gaat zo’n geleefd interieur aanbieden in hagelnieuwe auto’s. Het gaat hier nog steeds om nieuw lederen bekleding, er heeft niemand op gezeten en het is ook geen vorm van recycling. Nee, Bentley laat het oud lijken in het kader van historie. Ze noemen het dan ook Heritage Leather.

Deze bijzondere leersoort is ontwikkeld door Mulliner, Bentley’s huisafdeling voor maatwerk. Deze vorm van leer werd oorspronkelijk gebruikt voor de reïncarnaties van de iconische Blower en Speed Six. Nu wordt Heritage Leather ook beschikbaar voor nieuwe modellen, zoals de Continental GT Mulliner.

Als demonstratie heeft Bentley een nieuwe Continental GT dermate uitgevoerd die visueel één op één overeenkomt met een Speed Six Continuation. Beide auto’s zijn uitgevoerd in Bedford Grey met een interieur in klassiek Ox Blood Red leder.

Het leer is niet zomaar een kleurtje afkomstig van een modern koeienvel. Het komt van de Schotse leverancier Bridge of Weir en heeft een fijne haarstructuur en lichte glans, net als het leer uit de jaren ’20 en ’30. Er is bewust gekozen voor kleuren die historisch correct zijn, zoals het genoemde Ox Blood Red en Parsons Napier Green.

Dit leer voelt niet alleen oud aan, het ziet er dus ook een beetje doorleefd uit. Daar moet je wel tegen kunnen. Van strak is geen sprake.

Mulliner en zijn leveranciers hebben het leer behandeld met oliën en was om een licht gepatineerde look te krijgen. Met andere woorden. Ze maken het bewust oud.

Bentley zegt dat deze leersoort van dermate hoge kwaliteit is dat het wel een halve eeuw mee kan gaan. Dus zout op met je gerecyclede PET-flessen en synthetische bekleding. Dit is nog eens duurzaamheid!