Porsche Taycan update: actieradius wordt nog meer dikke prima

Op zich heb je al niks te klagen qua actieradius met de Porsche Taycan, maar Porsche doet er nog een schepje bovenop met de aankomende update.

De Porsche Taycan is alweer sinds 2019 onder ons. Toch lijkt de auto er niet zo veel last van de hebben. Hij ziet er nog fris uit, de specs zijn nog best te doen en je kan hem inmiddels in drie carrosserievarianten (sedan, Sport Turismo, Cross Turismo) en vijf motoriseringen (Taycan, 4S, GTS, Turbo, Turbo S) krijgen.

Specs

Als je de snelste wil, dat is de Turbo S met 761 pk die van 0 naar 100 sprint in net iets meer dan 2,5 seconden. De goedkoopste is de Taycan (zonder iets) met RWD, de 4S en GTS zijn mooie middenmoters en de Taycan Turbo is de versie die je moet hebben voor de beste actieradius: net iets meer dan 500 kilometer op één lading. Dat is helemaal niet gek, helemaal als je bedenkt dat de Taycan door zijn 800V-architectuur nog steeds erg sterk is in laden.

Met de introductie van de Macan Electric leek het Porsche een goed idee om de Taycan dit jaar ook van een update te voorzien. Porsche is niet niet heel vocaal over de specs, maar mondjesmaat komt er steeds meer info naar buiten. Zoals vandaag de actieradius. Tenminste, wat je kan verwachten. De officiële WLTP-actieradius wordt later bekend gemaakt.

Porsche maakt namelijk nu bekend dat de Taycan zonder problemen 587 kilometer deed op één lading. En dan waren ze niet aan het hypermilen: dit was een test die de echte wereld moet simuleren. Op de snelweg, met een snelheid van 120 km/u.

Daarna moest de Porsche Taycan natuurlijk aan de lader. Dankzij de 300 kW-snellader wist de Taycan van 10 naar 80 procent lading geschokt te worden binnen 20 minuten. Langer op één lading en sneller laden: Porsche heeft het er maar druk mee.

De geüpdatete Taycan wordt dit voorjaar verwacht en over een paar dagen al onthuld. Daar het uiterlijk niet voor gigantische verrassingen gaat zorgen, krijgt de techniek een enorme oppepper.