Rolls-Royce Cullinan BB krijgt geinige grille-verlichting en extra pk’s

Mansory gonna Mansory.

Een facelift van een Rolls-Royce betekent indirect ook nieuwe tuningpakketjes. Het heeft even geduurd, maar Mansory heeft nu dan eindelijk een setje uitgebracht voor de Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Je kijkt inmiddels wel een beetje door de gebruikelijke Mansory-aanpassingen heen, toch? Wat je dan misschien wel het meeste opvalt, is de blauwe verlichting op de grille.

Mansory neemt geen genoegen met een standaard Cullinan. Die is voor sloebers. Alleen de Black Badge-uitvoering wil de tuner voorzien van dit pakket. Het omvat een waslijst aan veranderingen. Laten we aan de voorkant beginnen waar de verlichte radiatorgrille wordt vergezeld door verschillende andere upgrades.

Zo zijn er grotere koolstofvezel luchtinlaten in de voorbumper en is de motorkap ook van, inderdaad, koolstofvezel. De nieuwe dagrijlichten zijn nog wat verlengd door Mansory voor extra swag-punten. Onder de voorbumper is een nog redelijk ingetogen splitter geplaatst

Gaan we verder naar de zijkant waar nieuwe zijskirts zijn gemonteerd. Ook de wielkasten voor en achter zijn meegenomen. De bredere kuipen bieden ruimte aan 24-inch velgen met bijzonder dunne bandjes eromheen.

Komen we aan bij het achtersteven. Daar zorgt een spoilertje op de achterklep ervoor dat het kontje niet zo snel omhoog komt. Verder kun je kiezen tussen twee uitlaatopties: twee grote uiteindes in het midden of vier kleinere tips met op iedere hoek twee stuks.

Motorupgrade

De standaard Cullinan Black Badge haalt 600 pk en 900 Nm uit de 6,5-liter V12. Mansory knutselt wat met de ECU en voegt een sportuitlaat toe. Daarmee klimt het vermogen naar 720 pk en het koppel naar 1.050 Nm. Van 0 naar 100 km/u moet kunnen in 4,8 seconden. De topsnelheid blijft begrensd op 250 km/u (boeh!).

Wat Mansory vraagt voor het pakket van de Rolls-Royce Cullinan Black Badge vertelt de tuner helaas niet. Het is wel het idee om zelf een Cullinan BB mee te nemen. Goedkoop zal het ongetwijfeld niet zijn. Dus, welke heb je liever onder de kerstboom: deze of toch de donkerdere variant?