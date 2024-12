Hyundai IONIQ 5N – 650 pk

Het Koreaanse Hyundai geeft met de IONIQ 5N een lesje aan de rest hoe je een sportieve en leuke EV bouwt.

Aan het aantal paardekrachten ligt het bij de gemiddelde EV niet. Elektromotoren leveren voor een relatief beperkte investering vrij inspirerende hoeveelheden newtonmeters en pk’s. Critici onder jullie zullen zeggen dat dat ook nodig is, want de gemiddelde EV is ook loeizwaar. Daar hebben ze gelijk in, maar zelfs met een fors leeggewicht, is het vermogen van de IONIQ 5N ronduit indrukwekkend.

650 pk voor de IONIQ 5N

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het maximumvermogen is 650 pk. Voordat jullie lullig gaan doen over deze Koreaan: wees eerlijk, wie van jullie heeft überhaupt eens gereden met een auto met meer dan 600 pk….

Overigens krijg je de volle 650 pk alleen als je de functie N-grin boost activeert. Hyundai heeft namelijk ook zijn best gedaan om allerlei functies te bedenken waardoor de IONIQ 5N leuker zou moeten worden om te rijden. Deels zijn er in geslaagd, maar sommige zaken zijn ook wat infantiel. Sinds de introductie van scheetkussens bij Tesla, kijken we overigens nergens meer van op.

Het maximale koppel van 770 Nm is vanaf stationair toerental beschikbaar, dus de IONIQ 5N is echt bloedsnel. De topsnelheid van 260 km/u is nog bescheiden voor een auto met meer dan 600 pk. De sprintcapaciteiten zijn echt onovertroffen: in 3.4s staat er 100 op de teller.

800 volt E-GMP platform

Hyundai en KIA bouwen een deel van hun elektrische auto’s op een dedicated elektrisch platform: het Electric Global Modular Platform (E-GMP). Zo delen de KIA EV6, Hyundai IONIQ 5 en IONIQ 6 de basistechnologie.

Het fraaie aan het E-GMP platform is dat het gebruik maakt van een architectuur met 800 volt, waar veel andere EV’s het nog met 400 volt moeten doen. Het hogere voltage zorgt voor sneller laden en ontladen (dus meer pk’s) van de accu’s.

Vooral sneller laden is nog steeds geen overbodige luxe, het is nog steeds niet zo snel als tanken. De Hyundai IONIQ5N haalt aan de geschikte laadpaal tot 230 kW en heeft een fraaie platte laadcurve.

De Hyundai IONIQ 5N is niet (alleen) ontwikkeld voor een maximale range. Dat zie je bijvoorbeeld aan de keuze voor de montage om van Pirelli P Zero 275/35 R21-banden om de 21″ gesmede wielen. De echte muesli-EV’s rollen meestal op kneiterhard ECO-rubber, waarmee het niet lekker sturen is. Dat past natuurlijk niet bij de IONIQ 5N.

Met het 84 kWh grote accupakket haalt de IONIQ 5N daarom maar 448 km aan WLTP-range. Mocht je het rechterpedaal vaak en diep indrukken, dan zakt de praktijkrange onder de 300 km. Het is één van de weinige echte nadelen aan deze sportieve Hyundai.

Fun, maar ook listig

Het gaat te ver om hier de hele lijst op te noemen, maar Hyundai heeft 12 verschillende N-functies weten te integreren. Da’s best veel. Nep-schakelmomenten moeten samen met diverse soorten nep-motorgeluid de inzittenden een beter gevoel geven wat de snelheid is. Het werkt op zich wel, maar het stuit me ook tegen de borst dat het de auto feitelijk slechter maakt.

De IONIQ 5N heeft bakken met grip, maar een nadeel is dat het hoge gewicht, het forse koppel en de plakkerige banden moeten de IONIQ 5N wat minder speels maken. Zelfs met een speciale driftfunctie bleek het voor niemand echt makkelijk om de Koreaan in een langere drift te houden. Voor dagelijks gebruik lijkt dat geen issue, maar het is ook een teken dat de IONIQ 5N een lastige klant op de limiet kan zijn.

Jouw duurste Hyundai

Hyundai (en Kia) zijn al lang niet meer de lachertjes van de (Europese) automarkt. Ze hebben meer dan bewezen bijzonder goede auto’s te bouwen. Toch kan het prijskaartje een belemmering zijn. Het is een beetje de keuze of je gaat het voor het duurste rijtjeshuis van de wijk of liever vrijstaand wilt wonen met een te kleine tuin.

In ons land met trajectcontroles, optische rijbaanversmallers, drempels, piepende dijkbewoners en verder gebrek aan leuke wegen, lijkt de IONIQ 5N wellicht een onzinnige uitgave. Aan de andere kant is € 73.995 heel schappelijk voor 650 pk. Juist in een land waar je verder zo weinig lol kan hebben. Dus koopt allen een Hyundai IONIQ 5N.