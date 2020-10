Rolls-Royce Cullinan op de laatste plek waar je hem verwacht - Autoblog.nl

Rolls-Royce plaatst de Cullinan op een plek waar je hem niet veel vaker zult zien: hij is in de woestijn offroad aan het rijden.

De Rolls-Royce Cullinan als de SUV met een RR-logo is al lang niet meer vreemd. Zo werkt de wereld nou eenmaal, tegenwoordig. Laten we wel wezen: een Rolls-Royce SUV is een leuk idee vanwege de hoge zit en makkelijke instap. Het is niet een rasechte terreinwagen.

Capabel

Aan de andere kant heb je het wel over een verhoogde auto met vierwielaandrijving. In principe hetzelfde recept als een Toyota Land Cruiser. Als je van die tegenwoordig de luxe versie (J200) pakt, is het ook niet meer de ruige, capabele terreinwagen die het was en in andere uitvoeringen is. En toch zijn er veel mensen in woestijnregio’s die elke vierwielaangedreven auto door de woestijn durven jagen. Ook de Rolls-Royce Cullinan kan volgens die mensen offroad.

Zand

Volgens Rolls-Royce zelf was het een olijke Cullinan eigenaar die zijn SUV toch eens uitliet in het zand. Dit gebeurde uiteraard in Dubai, zoals je kunt zien aan de kentekens. Van het tafereel zijn vervolgens de plaatjes gemaakt die je in dit artikel ziet. Zodat wij ook kunnen genieten van iets wat je niet veel vaker gaat zien: een Rolls-Royce Cullinan die doet waar veel SUV’s nog mee geassocieerd worden.

En natuurlijk is de Cullinan de Rolls-Royce onder de offroaders, aldus Rolls-Royce. Nou is Rolls-Royce de terreinwagen-fanaten niet helemaal vergeten te bedienen. Net zoals veel concurrenten heeft de Cullinan verschillende rijmodi, waar de computers precies zijn afgesteld om je reis door elk terrein soepel te laten verlopen. Zo is er ook een modus die ‘Everywhere’ heet. Dan moet je ook doen wat je belooft, natuurlijk. Ook de adaptieve luchtvering kan ervoor zorgen dat grondspeling absoluut het probleem niet is bij een Rolls-Royce Cullinan die offroad rijdt. Spelen maar!