Negen maal nieuwe legendarische offroaders op een rij

We zetten de meest legendarische moderne, hedendaagse offroaders op een lijstje!

Afgelopen week was het het grootste nieuws als het aankwam op auto’s. De Ford Bronco. De stoere terreinauto van Ford maakte na jarenlange afwezigheid een LL Cool J-esque comeback. De Ford Bronco was een enorme SUV met een ruig en onbehouwen karakter. Een échte SUV, dus met een ladderchassis.

Bronco

Sinds vorige week zijn er twee nieuwe Bronco’s bijgekomen. De nieuwe Ford Bronco en de nieuwe Ford Bronco Sport. Die laatste gaat stiekem een hele grote hit worden en heeft in Nederland enorme potentie. De ‘echte’ Full-Fat Bronco is typisch Amerikaans, maar spreekt uiteraard het meest tot de verbeelding.

De Bronco is nog echt een rauwe doordouwer. In een wereld van crossovers die minder terreinwaardig zijn dan de gemiddelde sedan, is de Bronco een verademing. Het is nog een auto waarmee je echt iets klaar kunt spelen in het terrein en daar nog lol in hebben ook.

Maar het is zeker niet de enige die je kunt krijgen op deze planeet. We hebben er negen voor je op een rij gezet. Houd er rekening mee: het gaat in dit geval om offroaders die op dit moment in productie zijn. Hier komen ze!

Mercedes-Benz G-Klasse (W463)

Het nadeel van de Mercedes-Benz G-Klasse is dat deze niet meer cool is. Het is nu gewoon een peperduur modeaccessoire. Een beetje het automobiele equivalent van een Rolex: duur, complex en bijzonder fraaie techniek, maar ook populair bij het publiek dat gewoon ‘een dure’ auto met een dure uitstraling wenst. Maar gelukkig kun je de G-klasse achteraf nog naar wens aanpassen bij Mercedes. Ook kun je het beste de AMG-modellen laten voor wat het zijn: dankzij de bumpers is de hellingshoek minder en de banden hebben minder grip.

Ga voor een G400d of een G500 als het écht geen diesel mag zijn. Kies er eentje in het bruin of saharabeige. Kleine wieltjes met dikke offroad banden. Nul opties. Het is de laatste auto die zult hoeven kopen. Een andere optie om mode G-Klasses te ontlopen, is om te kiezen voor de G-Klasse professional. Deze heeft zelfs een andere interne fabriekscode: W461. Dit is de échte G-Klasse zoals deze bedoeld is.

Toyota Land Cruiser 70 (J76)

Ondanks dat Toyota aanvankelijk kopieerde met de Land Cruiser, is de auto inmiddels de OG. Het mooie is dat Toyota op dit moment nog steeds de Land Cruiser J70 bouwt. De auto verving de oude ’40’-serie Land Cruiser in de vroege jaren ’80. Sindsdien zijn er diverse Land Cruisers bijgekomen. Veel daarvan zijn nog echte werkpaarden, maar niet zoals de ’70’. In feite is deze Land Cruiser de reden dat Toyota zo’n enorm goede naam heeft als het gaat om onverwoestbaarheid.

De Land Cruiser 70 is gebouwd voor één doel: het vervoeren van inzittenden. Altijd en overal. De gaafste motor is de 1VD-FTV, een 4.5 liter V8 met een enkele turbo die net meer dan 200 pk levert. Qua luxe hoef je niet al te veel voor te stellen. De Land Cruiser 70 is met opties als airco, radio en dergelijke te verkrijgen, maar voor luxe moet je naar andere Land Cruiser modellen kijken.

Lada Niva (21214)

Russen en auto’s. Het is altijd een beetje een vreemde combinatie geweest. Het communisme zal vast goed geweest zijn voor werkgelegenheid, maar niet voor de ontwikkeling van de automobiel. De meeste Lada’s (en andere Russische auto’s) waren in licentie gebouwde wagens. In het geval van Lada waren het Fiats. De eerste Lada die niet gebouwd was op basis van een Fiat was deze Niva. Het idee achter de Niva was om een auto te bouwen voor de dunbevolkte, landelijke gebieden.

De auto moest in staat zijn op slecht wegdek en buiten de gebaande paden te kunnen rijden. Aan de andere kant moest de kleine terreinrakker niet al te duur zijn. Er werd wel gebruik gemaakt van Fiat-techniek, maar de basis en een groot gedeelte van de ophanging waren een eigen ontwerp. De Niva (later Lada 4×4 genaamd) werd een icoon. Eindelijk had Rusland een auto die past in het rijtje van Vodka, de AK-47 en eindbazen in James Bond films.

Mitsubishi Pajero

Als er een naam bijzonder sterk is in de off-road wereld, dan is het wel de Pajero. Het is nog altijd de meest succesvolle auto op de Paris-Dakar Rally. De Pajero staat in de publieke opinie ten onrechte behoorlijk in de schaduw van de Toyota Land Cruiser. Qua concept scheelt het niet heel erg veel. Een ijzersterk ladderchassis, onverwoestbare motoren en de typische Japanse no-nonsense uitstraling. In de loop der jaren wist Mitsubishi met de naam Pajero ook een hoop andere terreinwagens en crossovers te slijten.

Gek genoeg doet Mitsubishi nauwelijks iets met de Pajero tegenwoordig. Mitsubishi heeft op dit moment drie crossovers in de aanbieding (ASX, Outlander en Eclipse Cross) maar geen van hen heeft een link met de Pajero. Sterker nog, voor de meeste markten is de Pajero niet meer te verkrijgen. Zelfs op de thuismarkt is de auto uit het leveringsprogramma gehaald. Wel wordt de auto gebouwd voor markten waar men nog echt afhankelijk is van hun auto, zoals in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

Jeep Wrangler (JL)

De Ford Bronco is natuurlijk maar met één auto in het achterhoofd gebouwd: de Jeep Wrangler. Zelfs in Nederland is deze legendarische offroader te verkrijgen. Dankzij onze BPM-regeling betaal je 95 mille voor de instapper, wat natuurlijk krankzinnig is. Dat komt omdat Jeep de Wrangler niet te veel aanpast. Zo staat de auto nog altijd op een ladderchassis. Je kan de Wrangler krijgen met een korte of lange wielbasis (de Unlimited).

Die laatste heeft dan twee extra deuren. Het is vooral die uitvoering die enorm populair is wereldwijs (waar de wetgeving iets minder bizarre uitwerkingen heeft). Als we kijken naar de uitvoeringen van de Wrangler, kun je zo zien welke kant het met de Ford Bronco opgaat. In Nederland is er in de vorm van de ‘Brute’ een speciale, extra luxe versie van de Wrangler te krijgen. Ook met deze kun je nog prima een trap oprijden of door de regen rijden.

Suzuki Jimny

Zijn naam is klein, zijn daden benne groot. De Suzuki Jimny is ook zo’n auto die zich ontwikkeld heeft, maar wel op de goede manier. Het rouwe karakter van deze kleine legendarische offroader is gebleven. De Jimny is in eerste instantie een terreinauto. De Jimny kent een hele lange bloedlijn die teruggaat naar 1970. Het idee achter de Jimny (later ook SJ en Samurai genaamd) was een zo laag mogelijk gewicht en maximale terreinwaardigheid.

De Jimny heeft dus inschakelbare vierwielaandrijving en een lage gearing. Op de meeste SUV’s zit tegenwoordig niet eens vierwielaandrijving, laat staan een tussenbak. Het is nog altijd een veel geziene auto in toeriste gebieden. Je vakantie op Tenerife is niet compleet zonder dat je je maag laat leegpompen in het ziekenhuis en een rondje crosst met een Jimny. Het huidige model wordt ook nog in Nederland verkocht. Leuk: er is een enorme hoeveelheid aan accessoires voor te vinden.

Land Rover Defender

Deze is een beetje lastig. Want laten we eerlijk zijn: de Defender is soft geworden. Het grootste verschil is dat de Defender geen ladderchassis meer heeft. Dat heeft in principe alleen maar voordelen, tenzij je geregeld het terrein induikt. Land Rover bewijst overigens al sinds de Freelander dat ze een auto met zelfdragende carrosserie heel terreinwaardig kunnen maken.

Ook was de basis voor de oude Defender gewoonweg te oud. In tegenstelling tot de meeste ontwerpen stamde de basis van de Defender uit de jaren ’40, niet de jaren ’70 of ’80. Dat is een enorm verschil, alhoewel de vorige Defender meer een legendarische offroader is dan zijn opvolger. Bij de nieuwe Defender is de specificatie van groot belang. Een groene korte Defender met witte stalen velgen ziet er nog geweldig uit.

Nissan Patrol (Y62)

Er zijn tijden geweest dat de Nissan Patrol een veel geziene gast was op de Nederlandse wegen. In de tussentijd is het uitgegroeid tot een behoorlijk legendarische offroader. Het was een enigszins betaalbaar Land Cruiser alternatief. Net als de Pajero. De eerste Patrol begon als een Jeep alternatief, maar groeide langzaam uit tot een telkens luxere en grotere auto.

Nu was dat niet vreemd: dat gold voor bijna alle concurrenten. In 2010 werd ‘onze’ Patrol (de Y61) uit productie gehaald en vervangen door de veel grotere en luxere ‘Y62’. Maar, nog altijd met een ladderchassis. Met name in de Emiraten is de Patrol nog een zeer populaire auto. Er is zelfs een Nismo-variant van en een Infiniti-versie.

Toyota 4Runner (N280)

We eindigen met nog een Toyota. Simpelweg omdat Toyota precies maakt wat men in dit gedeelte van de markt zoekt. De 4Runner is nog een échte SUV zoals deze ooit bedoeld is. Een ijzersterke en uiterst capabele offroader. Het mooie van de 4Runner zijn de bijzondere uitvoeringen en de accessoiregidsen.

Offroad banden, vrijloopnaven, lieren en rubberen vloermatten klinken toch wat heldhaftiger dan 22” velgen, Panoramadak, groot navigatiesysteem of adaptieve cruise control. Er is zelfs een extra heftige Toyota 4Runner TRD. Nog een bijzonder knappe prestatie is dat Toyota dat gedaan heeft zonder de Land Cruiser-link te leggen of retro design toe te passen. Het is een van de laatste ‘echte’ auto’s in een wereld vol holle pretentie.