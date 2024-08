Rolls-Royce kiest zelf klanten met Ronald McDonald auto’s

Toch spannend of je dat ene telefoontje krijgt van Rolls-Royce.

Er zijn maar weinig merken waarbij de mascotte bijna bekender is dan het merk zelf. McDonald’s is een goed voorbeeld, met de clown Ronald McDonald. Om het maar bij auto’s te houden is Rolls-Royce natuurlijk hét merk met een mascotte in vorm van de Spirit of Ecstasy. Zonder dit beeldje op een Rolls-Royce is de auto niet compleet.

Rolls-Royce Spirit of Ecstasy

Het icoon van Rolls-Royce gaat helemaal terug tot 1910. Het beeldje staat symbool voor elegantie en menselijke prestaties. Klinkt toch mooi in een wereld waar het tegenwoordig meer draait om de Spirit of XTC

Speed with silence, the absence of vibration, the mysterious harnessing of great energy, and a beautiful living organism of superb grace’.

Rolls-Royce over de Spirit of Ecstasy

Geen woorden maar daden. Rolls-Royce zet het eigen icoon in het zonnetje met de commissie van tien auto’s. De Britse autofabrikant heeft ervoor gekozen zelf de klanten uit te kiezen. Kijk, met een merk als Rolls-Royce of Ferrari kom je gewoon weg met dit soort arrogantie. Het is een eer om dat telefoontje te krijgen. Bijna nog spannender dan het telefoontje tijdens je middelbare schooltijd of je geslaagd was of niet.

Rolls-Royce bestaat dit jaar 120 jaar, waarvan de Spirit of Ecstasy inmiddels ook meer dan een eeuw meegaat. De tien auto’s die het merk gaat bouwen noemen ze de Phantom Scintilla. De auto’s hebben allerlei verwijzingen naar de mascotte van de Britse autofabrikant. Een uniek detail is dat de Spirit of Ecstasy voor het eerst een keramische afwerking heeft gekregen.

Je herkent een Rolls-Royce Phantom Scintilla het makkelijkste aan de kleurencombinatie. Deze is Andalusisch Wit aan de bovenzijde en Thracisch Blauw aan de overzijde. De kleuren zijn een verwijzing naar de zee, die het eiland Samothrace omringt. Op dit eiland staat het standbeeld The Winged Victory of Samothrace, waar uiteindelijk de inspiratie voor het bekende Rolls-Royce icoon allemaal vandaan komt. Kers op de prestigieuze appelflap is de handgeschilderde pinstripes voor de wielen in de kleur Spirit Blue.

Natuurlijk doet Rolls-Royce geen uitspraken over de kopers. De selectie verloopt via het netwerk van het Private Office. Laatstgenoemde is de ruimte waar klanten de auto helemaal naar eigen smaak samenstellen. Vergelijk het een beetje met het atelier van Ferrari.

De Britse autofabrikant kennende zullen ze nauwkeurig door het wereldwijde klantenbestand gaan om tien gelukkigen te selecteren. Ik kan me toch voorstellen dat je enthousiast reageert bij het horen dat je erbij zit. Of zouden dit allemaal keurige heren van stand zijn die hun neus ophalen voor dit soort dingen?