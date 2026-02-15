Waarschuwing: kijk niet te lang naar deze motorkap

Zodat je ons niet verantwoordelijk houdt voor hoofdpijn, hypnose of erger.

Het gebruikelijke riedeltje over Rolls-Royce en luxe en keuzes voor elk kleinste detail, dat kennen we nou wel. We besparen je dat alles vandaag en presenteren direct wat het merk nu weer heeft bedacht. Want ja, er is weer iets dat ‘nog nooit eerder vertoond is’ op een model van het merk uit Goodwood.

Rolls-Royce Phantom ‘Arabesque’

Het betreft de Rolls-Royce Phantom ‘Arabesque’, de meest opulente Rolls dus. Deze gaat voor de verandering eens niet naar een vermogende klant, maar een privéclub van Rolls-Royce in Dubai. In theorie kijk je naar een zwart exemplaar met chromen accenten en een witte two-tone. Rolls-Royce zou echter Rolls-Royce niet zijn als het meer is dan dat. En dat is het.

De blikvanger is namelijk de motorkap van de Rolls-Royce Phantom Arabesque. Dit is waar de nieuwe feature debuteert. Er is namelijk een bijzonder patroon ‘gegraveerd’ in de motorkap van de Phantom. Hoe dat werkt: eerst wordt de motorkap gelakt in dezelfde kleur als de rest van het exterieur. Vervolgens komt er een laag witte lak bovenop. Een laser met extreme nauwkeurigheid haalt vervolgens in precies het gewenste patroon die witte lak eraf om tot de bijzondere vormen te komen. Volgens Rolls-Royce heeft het vijf jaar geduurd tot de perfectionisten van het merk de techniek afdoende vonden en de Arabesque is de eerste auto die er gebruik van maakt.

Het patroon in kwestie is geïnspireerd op de Arabische designs die onder de noemer Mashrabiya vallen. Dat zijn dergelijke bijzondere patronen die vooral in de architectuur terugkomen. Op de Rolls-Royce Phantom Arabesque is het een bonte verzameling van allerlei vormen en lijnen. Zoals gezegd: je raakt er bijna van in hypnose.

Zoals wel vaker ontbreken overzichtsfoto’s van het interieur van de Rolls-Royce Phantom Arabesque. Wat we wel kunnen opmaken: hetzelfde patroon als de motorkap wordt teruggevonden in delen van de bekleding. Binnenin lijkt de kleurstelling ook overgenomen te worden van het exterieur. We zeggen lijkt, want dit zijn de enige plaatjes van het interieur. Voor een betere blik moet je waarschijnlijk lid worden van die illustere Rolls-Royce-club waarvoor deze auto gebouwd is.