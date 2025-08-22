Rolls-Royce doet Clarkson na en gooit Phantom in zwembad

Rolls-Royce vindt dat ze weer wat te vieren hebben en voor de gelegenheid wordt een Phantom in een zwembad gedompeld. Waar hebben we dat eerder gezien?

Als je denkt aan de meest iconische momenten van BBC’s TopGear, denk je vast aan de latere afleveringen waar de stunts steeds gekker werden. Toch zitten er ook in de vroege jaren van de ‘bekendste’ iteratie van TopGear een paar leuke momenten die toen ook al lekker tegen het establishment schopten. Een leuk voorbeeld is dat Jeremy Clarkson een zwembad inaugureerde in zijn ‘eigen’ dorp Chipping Norton. Dat deed hij door een oude Rolls-Royce in het zwembad te rijden.

Rolls-Royce in het zwembad

Overigens is Clarkson niet de eerste die stunt met een Rolls-Royce en een zwembad. Een bekend verhaal uit de wereld van de popmuziek is dat Keith Moon op zijn 21ste verjaardag een Rolls-Royce een zwembad in reed. Grappig genoeg heeft Moon zelf later toegegeven dat het een Lincoln Continental was en de gasten ‘herinnerden zich sowieso weinig van het voorval’. Of het dus echt is gebeurd? Geen idee, we hebben het over de jaren ’70 waar het hebben van een telefoon met camerafunctie ook nog niet een ding was. Clarkson’s poging is tenminste door meerdere camera’s vastgelegd.

100 jaar Rolls-Royce Phantom

Toch kiest Rolls-Royce ervoor om Moon de credits te geven voor een stunt met een nieuwe Phantom. Volgens Rolls-Royce staat het welbekende verhaal van Keith Moon symbool voor de invloed die de Phantom heeft gehad op de muziekwereld. Rolls-Royce deelt de persoonlijke connectie die bepaalde grootheden hadden met de Phantom, waaronder Marlene Dietrich, Elvis Presley, John Lennon, Liberace, Elton John en 50 Cent.

In de moderne wereld is het dan makkelijk om te zeggen dat Rolls-Royce AI of andere beeldbewerking heeft gebruikt, maar ze hebben echt een Rolls-Royce Phantom in een zwembad gezet. Een vrij ondiep zwembad, want de auto zit kennelijk niet diep genoeg om permanente schade aan het motorblok te doen. Wat sowieso niet uitmaakt, want de Phantom in kwestie is een prototype voor de gefacelifte Phantom van een paar jaar terug. Deze auto’s mogen toch nooit verkocht worden, dus worden ze gestript en daarna gerecycled. Leuk om nog even dit ermee te doen, dus. Het zwembad in kwestie in Plymouth in Engeland behoort tot het complex waar John Lennon zijn Rolls-Royce Phantom onthulde in 1967.

Of het nou Clarkson of Moon is die de herinnering doet bovendrijven, er ligt wederom een Rolls-Royce in het zwembad. Een ludieke actie om te vieren dat de naam Phantom al sinds 1925 gebruikt wordt.