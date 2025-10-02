Dít is de duurste hondenkennel aller tijden

Een zeer luxueuze hondenkennel die ook nog eens naar 100 sprint in 4,4 seconden: perfect!

Als hondeneigenaar kan je het beamen: je gunt je trouwe viervoeter het beste. En honden zijn vaak van zichzelf al zo trouw dat je ze liefde geeft en ze geven het direct aan je terug. Vandaar ook dat honden zulke leuke toevoegingen aan je leven zijn. Verwennen met lekker eten of leuke speeltjes kan dus allemaal. Maar wat nou als jij geld als water hebt en je viervoeter écht wil verwennen? Dan krijg je zoiets als dit.

Rolls-Royce Spectre Bailey

Er is namelijk weer iemand zo diep in de optielijst van Rolls-Royce gedoken dat er een artikel aan gewijd wordt door het merk zelf. Het gaat om een Amerikaan die zijn elektrische Rolls-Royce Spectre heeft samengesteld ter ere van Bailey: zijn hond! Bailey is een kruising tussen een labrador en een golden retriever, met dus de gouden vacht van die laatste. En het is die kleur die de inspiratie bood voor de samenstelling van de Spectre.

Zowel het exterieur als het interieur kregen een two-tone kleurstelling in een lichte tint goudbruin en een iets donkerdere tint ter contrast. Ook voor het hout werd een medium tint walnotenhout gebruikt om het palet te ondersteunen. Het creëert op zich een leuke golden retriever-vibe, zonder perse van de daken te schreeuwen dat deze Spectre gebaseerd is op de hond van de eigenaar.

Pootafdruk

Toch kan je er op bepaalde plekken niet omheen dat de Rolls-Royce Spectre speciaal voor Bailey de hond gebouwd is. Met als leuk detail dat een print van de pootafdruk van Bailey her en der gebruikt is, zelfs in de coachline op het exterieur. Het klapstuk is een portret van de hond die in het hout verwerkt is tussen de achterstoelen.

Het zou nooit in ons opgekomen zijn om een auto in een hondenthema te ontwerpen, maar wij vinden het top gedaan om de eigenaar zijn beste vriend in het zonnetje te zetten. Wel steeds netjes de haren uit het hoogpolig tapijt halen: ook lieve honden willen nog wel eens haren en eventueel kwijl achterlaten in auto’s.