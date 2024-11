Deze Spectre heeft voor 30k aan weggezogen vet

Kost je 30 ruggen, maar dan is je Rolls-Royce Spectre wel op dieet geweest.

Zeg je elektrische auto, dan zeg je zwaargewicht. Gaat niet eens op voor de compactere EV’s zoals een Peugeot e-208. Echter, de grote jongens zijn enorm zwaarlijvig. Zoals een Rolls-Royce Spectre.

Het flatgebouw op wielen weegt maar liefst 2.975 kg. Zet er een volwassen vent in en het gaat over de drie ton. Deze Brit met 585 pk en 900 Nm aan koppel kan wel een afslankkuurtje gebruiken. Dat is precies wat 1016 Industries met de Rolls-Royce Spectre gedaan heeft.

Brute looks

De volledig elektrische auto werd voorzien van allerlei carbon goodies. De tuner rept met geen woord over het nieuwe gewicht. Ze doen het vooral voor het uiterlijk natuurlijk. Maar je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld de nieuwe carbon motorkap enige gewichtsbesparing met zich meebrengt.

Aan de andere kant. De carbon bodykit van 1016 Industries voor de 5,4 meter lange Rolls-Royce Spectre is ook weer extra opsmuk, dus onder de streep schiet je waarschijnlijk geen reet op of is het ding zelfs zwaarder.

Door de zwarte kleur is de tuning vrij bescheiden. Het autobedrijf voorziet de Spectre naast een carbon motorkap ook van een splitter, zijskirts, diffuser en een kleine spoiler. Kers op de appelmoes is de verlaging om de Spectre net even wat bruter te maken.

Heel veel meer kunnen ze er ook niet van maken. Het is lastig een dikke uitlaat te monteren op een elektrische auto. Ja het kan wel, maar je schiet er vrij weinig mee op.

De stilste Rolls-Royce ooit zoeft in zijn duistere gedaante over de weg. De spec zoals de tuner gekozen heeft past uitermate goed bij de gemiddelde rapper, voetballer, noem ze maar op. Ongetwijfeld het soort mensen die deel uitmaken van het klantenbestand bij 1016 Industries. Interesse? De tuning kost 31.975 dollar.