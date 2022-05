Formule 1 GP van Spanje: zo verliep de tweede vrije training

De tweede vrije training van de GP van Spanje zit erop en dit gebeurde er allemaal.

Voor de kwalificatie en race in Spanje in 2022 is het traditiegetrouw tijd voor vrije trainingen. Een mooi moment om te zien hoe iedereen erbij staat, ook al zeggen de resultaten nog precies niks. Voor de teams is het uitermate nuttig om te zien hoe de auto’s erbij staan en wat de coureurs ermee kunnen.

Tweede vrije training in Spanje

Natuurlijk is er al wel het een en ander om over te praten. Wat te denken over wat al de hele dag de gemoederen bezig houdt, de auto van Aston Martin. Ineens met een wel héél bekende sidepod als je de Red Bull RB18 wel eens onder de loep hebt genomen. Wel kwam, zoals net gemeld, een update vanuit de FIA. Er komt geen billenkoek voor Aston Martin. Tot ongenoegen van Red Bull, die heerlijk passief agressief vandaag ineens uit groene blikjes Red Bull lurken.

Inbetween session refreshment, anyone? 💚 pic.twitter.com/6WMAlmcwZJ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 20, 2022

Al dit terzijde: geen vreemde namen meer op het scorebord. Sergio Perez is weer terug bij Red Bull, Zhou Guanyu neemt de plaats van Kubica weer over in zijn Alfa Romeo en ook Nyck de Vries mag weer van de siësta gaan genieten omdat Albon terug in zijn Williams stapt. Business as usual, dus.

Gele vlag

Gebeurt er dan ook nog wat? Wel voor het team van Alfa Romeo. Na zo’n 10 minuten zien we ineens een rokende Alfa Romeo naast de baan tot stilstand komen. Dat is Bottas, die stilvalt en per scooter zich terug moet bewegen naar de pits. Ook voor Lando Norris loopt het allemaal nog een beetje stroef. Hij vliegt een keer in de grindbak en gaat daarna wederom wijd de bocht uit in bocht 9, wat meer dan waarschijnlijk wat schade aan de vloer heeft veroorzaakt. Overigens is Norris daar niet uniek in, ook Verstappen en Albon rijden wijd met vonken die er vanaf springen.

Toptijden

De toptijden worden totaal niet verrassend gezet door Red Bull (Max Verstappen) en de twee Ferrari’s. Mercedes zit ineens in de top zes met beide coureurs, al lijkt Aston Martin in eerste instantie ook ergens goede tijden vandaan te halen. Zou het iets met die sidepod te maken hebben? Nee, want vrij snel verdwijnen de namen van Stroll en Vettel uit de top, in het geval van Lance zelfs uit de top 10.

Later in de trainingen weten beide Mercedessen overigens wel snelle tijden neer te zetten en de Ferrari’s te splitten. De Red Bulls hangen er een beetje onder. Het lijkt erop dat Mercedes hun porpoising een beetje onder controle heeft en de auto minder stuitert. Dat gaan we hopelijk allemaal nog zien in de kwalificatie morgen, voorlopig zijn de tijden als volgt:

Leclerc – Ferrari: 1:19.670

Russell – Mercedes: +0,117

Hamilton – Mercedes: +0,204

Sainz – Ferrari: +0,320

VERSTAPPEN – Red Bull: +0,336

Alonso – Alpine: +0,533

Perez – Red Bull: +0,962

Vettel – Aston Martin: +1,033

Ocon – Alpine: +1,075

Schumacher – Haas: +1,087

Gasly – AlphaTauri: +1,247

Magnussen – Haas: +1,343

Stroll – Aston Martin: +1,579

Tsunoda – AlphaTauri: +1,615

Ricciardo – McLaren: +1,715

Bottas – Alfa Romeo: +2,158

Zhou – Alfa Romeo: +2,196

Albon – Williams: +2,649

Latifi – Williams: +3,527

Norris – McLaren: +3,718