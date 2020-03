Rolls-Royce wil terug in tijd met Dawn Silver Bullet Collection

Heb jij altijd al een Rolls-Royce Dawn willen hebben, maar vond je vier stoelen net iets te veel? Goed nieuws! Deze Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection heeft maar twee stoelen. En een hele lading aan verwijzingen naar het verleden.

‘Een ode aan verdorvenheid, ijdelheid, de hoogtijdagen van oneerbiedigheid’. Ok, als je het naar het Nederlands vertaalt, klinkt het een stuk minder glamorous. Dat terwijl deze auto juist heel glamorous moet zijn. Deze Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection verwijst volgens RR namelijk naar de tijden van de jaren ’20. Van de rebelse Hollywood-helden, waar alles nog mooi en positief was en we ons niet hoefden te bekommeren om klimaatverandering of het coronavirus.

Hoe willen ze dat doen? Speciale kleuren en minder stoelen, zo schijnt. Want waar je bij een normale Dawn vier mensen kunt vervoeren, heb je daar bij de Silver Bullet Collection twee auto’s voor nodig. Rolls-Royce heeft de speciale Dawn uitgevoerd met hun zogenaamde ‘Aero Cowling’. Met andere woorden, een stuk van het auto wordt opgevuld met een mooi sierstuk. Deze optie was al beschikbaar op de Dawn, zoals eerder aangekondigd. Het ziet er – op de concepttekeningen – prachtig uit, maar praktisch is het natuurlijk niet. Al ga je niet een Rolls-Royce kopen omdat je een praktische auto wil.

Bij zo’n zilveren naam hoort natuurlijk een zilveren lak. Die van de Dawn SBC is bespoke en ultra-metallic. Wat er zo ultra aan is, zegt RR niet. Die zilveren kleur zie je overigens ook op de Aero Cowling, ‘zodat het het intieme, verbonden gevoel geeft van een echte tweezits cabrio’.

Het zilver wordt gecontrasteerd met ‘donker’. Zo zijn de koplampen ‘donker’, heeft de voorbumper een ‘donkere’ finish en zit er een doorzichtige schaduwfinish op de velgen. Binnenin zit er koolstofvezel op het dashboard en hebben ze voor de transmissietunnel gekeken naar een leren jas. Nee, dit verzinnen we niet zelf: ‘A quilted transmission tunnel, with design cues taken from the quintessentially rebellious fashion accessory, the leather jacket…’.

Zaken als prijzen en levertijd zijn niet bekend: wel zegt RR dat ze er vijftig stuks van gaan bouwen. Die vijftig bestuurders kunnen ook nog eens samen een ritje gaan maken. Rolls-Royce gaat namelijk een serie exclusieve, epische roadtrips samenstellen, waar deze romantische, glamorouze Dawn Silver Bullet zich helemaal thuis moet voelen. Waar die naar toe gaan, is niet bekend. Maar denk eerder aan de Franse zuidkust dan de A4 naar Amsterdam.