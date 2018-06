Rolt Max Verstappen spoedig rond op pornojetsers?

Jetsers yo!

Volgens ingewijden in de F1-paddock is de kans groot dat de sport in 2021 de oude vertrouwde 13″ jetsers onder de F1-bolides inruilt voor exemplaren van 18″. Dit voorstel is al een keer eerder gedaan en destijds is er zelfs getest met de grotere velgen. Giedo van der Garde’s oude teammaat Charles Pic testte ze onder een bolide van Lotus en oude veteraan Martin Brundle deed er een paar rondjes mee in een GP2-auto. Echter werd uiteindelijk toch besloten vast te houden aan de exemplaren van 13″, die sinds vorig jaar wel weer een stukje breder zijn geworden.

Een van de redenen om vast te houden aan de kleinere velgen is de kostenpost die het met zich mee zou brengen om de auto’s aan te passen aan de grotere velgen. Hiervoor moet de complete wielophanging van de monoposto’s herzien worden. Voor 2021 staan er echter sowieso al veel veranderingen op til waardoor de teams terug moeten naar de tekentafel, dus is het een ideaal moment om een wijziging in velgmaat door te voeren.

Wat vóór een grotere velg spreekt is vooral het feit dat er meer overlap is met moderne banden op straatauto’s. De tijden van de Opel Kadett C GT/E zijn immers voorbij. Tegenwoordig heeft een beetje hete hatch minimaal 18″ sloffen. In de Formule E worden op aandringen van Michelin al 18″ velgen gebruikt, dus er is reeds een precedent geschapen voor joekelige velgen op Formule auto’s.

Charlie Whiting van de FIA heeft inmiddels bevestigd dat hij denkt dat de grotere patta’s er komen:

I would say so. It is part of the package that we are discussing.

En ook F1’s bandenleverancier Pirelli staat open voor het idee:

We are open. They have to find the right regulation, and have the teams ready to adopt it. There are a number of issues of aerodynamics, of suspension and so on. When the teams are ready, we are ready. For us it is always technology. We are happy with 13-inch, we are happy with 18-inch. The bigger they are, the better it is.

Klinkt als een done deal dus. En zelf vind ik dat wel een beetje jammer. Doe mij maar gewoon die kleine velgjes met zo’n enorme lap rubber erop. Maar goed, misschien komt dat omdat ik een dino ben op het vlak van (race)auto’s. Op hoeveel inches zit jij te wachten?