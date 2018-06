Nederlandse bouwer van elektro-911 krijgt extra geld

Elon Musk is naar verluidt al jaloers.

Hoewel, misschien ook niet. Het gaat namelijk ‘maar’ om 300.000 Euro. Toch is de kapitaalinjectie van een investeerder een leuke opsteker voor Voitures Extravert, een bedrijfje uit het pittoreske Brabant. Voitures Extravert startte in 2015 op de Automotive Campus in Hellimund. De missie van het bedrijf is oude klassiekers behoeden voor de ondergang. Niet door ze eindeloos te repareren en restaureren, maar door er een modern tintje aan te geven, in de vorm van een elektromotor.

Het eerste model van het bedrijfje heet de Quintessenza en is gebaseerd op het originele model Porsche 911 (rijtest). Als basis voor de Quintessenza’s worden volgens de makers veelal gare 911’jes gebruikt, die niet altijd de goede zorg hebben gehad die ze verdienden. Voitures Extravert herstelt de Elfers zodat ze er in principe zo uitzien als ze ooit uit de fabriek kwamen rollen, met een duidelijk zichtbare uitzondering. De Quintessenza’s hebben geen uitlaat. Dat is immers niet nodig bij EV’s.

Ook de performance van het origineel wordt minimaal geëvenaard. De topsnelheid ligt boven de 200 kilometer per uur en nul naar honderd kan in zo’n zes seconden. Dankzij de plaatsing van de accu’s is de traditionele ‘gewichtsbalans’ van de 911 wel aangetast/aangepast. Puristen zullen dit wellicht laken, maar objectief gezien zal het de rij-eigenschappen alleen maar ten goede komen.

Oude stijl met moderne tech dus, dat is waar het om draait bij Voitures Extravert. Maar het was voor de oprichters even afwachten of er wel vraag naar was. Je bent toch al snel even bezig voordat klanten je weten te vinden en in de tussentijd verbrand je geld. De hierboven genoemde Elon weet dat maar al te goed.

Gelukkig heeft Voitures Extravert de productiedoelstelling iets lager gezet dan Musk: ze willen toegroeien naar een afzet van 40 stuks per jaar. Als alles volgens plan verloopt zal deze herfst de eerste serie van tien stuks gemaakt worden. Je kan er nog een reserveren door 50.000 Euro aan te betalen. Daarna zal je wel nog een keer diep in de buidel moeten tasten om de auto definitief te kopen. De prijs bedraagt in eerste instantie namelijk 299.990 Euro. Koop dan?