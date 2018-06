6 elektrische stadsauto’s uit het recente verleden

Want elektrisch rijden is al enkele decennia de toekomst. Zeker als vervoersmiddel voor in de stad.

Het is hoogst actueel en tegelijkertijd ook niet. De elektrische auto. Al een dikke twintig jaar zijn er elektrische stadsauto’s voorbij gekomen bij verschillende autobouwers. In theorie waren al die auto’s ook gewoon verkrijgbaar, de praktijk was als zo vaak wat weerbarstiger. De auto’s lieten vooral zien dat elektrisch rijden heus tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Maar de mensen waren er niet klaar voor, of de auto’s waren simpelweg te onpraktisch en te duur.

Fiat Panda Elettra

Voor de niet-kenner is de Fiat Panda 4×4 de meest marginale der oer-Panda’s. Maar er blijkt een nog onbekendere Panda te bestaan, dat is de Fiat Panda Elettra. De auto werd in 1990 gepresenteerd. Een nobele poging van Fiat om tot de eersten te behoren met een elektrische auto, maar het resultaat was een trage en vierkante blokkendoos met overgewicht. Dat was te wijten aan het vermogen van slechts 14 kW (19 pk), terwijl de gehele kofferbak vol lag met loodaccu’s. Het totaalgewicht van de Panda kwam op 1.100 kg, loodzwaar dus. De topsnelheid ligt op 70 km/u, met recht een stadsauto. Het rijbereik komt op 100 km, onder de meest gunstige omstandigheden. Er bestaat er in ieder geval nog eentje van in Nederland.

Renault Clio Electrique

De Franse evenknie was er ook met elektrische aandrijving. We hebben het in dit geval over de Renault Clio Electrique. De auto werd ontwikkeld in samenwerking met Siemens en wereldkundig gemaakt in 1991. De auto zou in 1993 op de markt komen, maar dat heeft nooit echt doorgang gevonden. De Clio Electrique heeft een nikkel-cadmium-accupakket. De achteras van een Renault Express is gemonteerd. Dat komt van pas, aangezien de accu’s een gewicht van 298 kg hebben. Het rijbereik ligt tussen de 70 en 90 km. De topsnelheid is 95 km/u. De auto is handgeschakeld en heeft vier versnellingen. Ooit werd er een vijftigtal ingezet als deelauto in Saint-Quentin-en-Yvelines. Dat duurde slechts twintig maanden.

Citroën AX Electrique

De Citroën AX Electrique werd gepresenteerd in 1993. Maar het zou nog duren tot 1995 voor de auto ook echt commercieel beschikbaar was. In hetzelfde jaar was er ook een praktijkproef in de Zuid-Franse stad La Rochelle (VIDEO, Franstalig). Waar bovendien werd gezorgd voor publieke laadpunten en een heuse snellader. De AX heeft een vermogen van 20 kW (27 pk). De topsnelheid is 90 km/u. Achterin de auto zit een nikkel-cadmium-accupakket. Het rijbereik komt uit op 75 kilometer. De auto was altijd een driedeurs, naar keuze met of zonder achterbank.

Peugeot 106 Electrique

Ook de Peugeot 106 viel te verkrijgen met een elektrische aandrijflijn, net als de Citroën Saxo. Op minieme uiterlijke verschillen na, zijn dat ook gewoon gelijke auto’s. De specificaties zijn hetzelfde als bij de AX Electrique. De elektromotor levert 20 kW (27 pk). Ook hier weer een nikkel-cadmium-accupakket, met een verwachte levensduur van 100.000 km. De topsnelheid ligt op 91 km/u. Tot de afnemers behoorden Franse staatsbedrijven, die beloofden over te stappen op elektrische auto’s om dat vervolgens niet met overtuiging te doen. Stroomleverancier Électricité de France reed met deze auto. Ook deze 106 Electrique werd ingezet als deelauto in La Rochelle. Laden met het gewone stopcontact duurt 7 uur. Meer dan een paar duizend exemplaren zijn er niet geproduceerd. De auto werd aangeboden in Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en ook Nederland. Tot 2003 was deze auto te koop en onlangs zagen we er nog eentje voorbij komen op autojunk.nl. Met een vol accupakket ligt het rijbereik tussen de 75 en 120 km.

Think City

En dan is er het Noorse merk Think. Een automerk met een even korte als roerige geschiedenis. Het merk komt in financiële problemen nadat de City is uitontwikkeld. Dat is in 1999. Nog datzelfde jaar koopt Ford het merk over en biedt de City aan via de eigen verkoopkanalen. Think komt in 2003 in handen van een Indiase investeerder om in 2006 weer in Noorse handen te belanden. Er wordt dan gewerkt aan een verbeterde City.

Deze vrij brede en ook korte auto is er vanaf 2009. De auto staat bekend als eerste elektrische auto met een Europese typegoedkeuring. De carrosserie is voor een groot deel opgetrokken uit kunststof. De elektromotor levert een vermogen van 34 kW (46 pk). Met een accupakket van 24 kWh (thermische batterij) of 23 kWh (lithium ion) is het mogelijk om 180 kilometer te halen. De prijs voor een Think is met 40.000 euro ronduit fors, wel is de prijs naar verloop van tijd met een paar duizend euro gezakt. Aanvankelijk was de auto er uitsluitend in een tweepersoonsuitvoering, later kwam er ook een versie voor vier personen. De auto is in Nederland vooral in overheidsdienst ingezet. In 2011 is echt over en uit met het merk.

Mitsubishi i-Miev

Niet veel later volgt de Mitsubishi i-Miev. De auto werd in 2009 als conceptcar tentoongesteld op de Salon van Genève. Zoals dat gaat is het uiterlijk van de productieversie wat afgezwakt, de led-verlichting verdween en de dikke velgen heeft niemand ooit nog gezien. De i-Miev is wat smal en relatief lang. Door de wat ongelukkige proporties doet de auto mij aan een koe denken, maar dit terzijde. In 2010 is de auto op de markt gekomen, voor een prijs van bijna 35.000 euro. Indertijd moest er aardig wat geld op tafel worden gelegd, ook om in een bescheiden elektrische auto te rijden. De ev van Mitsubishi is een drieling, al naargelang persoonlijke voorkeuren kan er ook worden gekozen voor een Peugeot iON en een Citroën C-Zero.

De Mitsubishi i-Miev heeft een vermogen van 47 kW (64 pk) en een koppel van 180 Nm. De topsnelheid bedraagt 130 km/u. In gunstige omstandigheden brengt het 16 kWh-accupakket de auto 160 kilometer ver. De auto is nog nieuw verkrijgbaar, maar het einde is al een tijdlang in zicht. De veroudering is onomkeerbaar en het is tijd voor een nieuwe, die dan wordt ontwikkeld in samenwerking met Renault en Nissan. De merken hebben een samenwerkingsverband en beloven veel elektrische auto’s.

Nog altijd zijn er niet heel erg veel compacte elektrische auto’s beschikbaar. De keuze blijft beperkt tot een Smart Electric Drive en een VW e-Up en deze auto’s zijn met respectievelijke vanafprijzen van € 23.669 en € 27.761. Wel worden er een paar goedkope stadsauto’s beloofd, zoals de e.Go Life en de Unity. Voorlopig wordt echter vooral het hogere marktsegment bediend.