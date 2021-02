Romain Grosjean blijft in de topklasse racen - Autoblog.nl

De Franse ex-F1-coureur Romain Grosjean blijft racen, alleen dan in de Indycar serie.

Open kaart: vraag je ondergetekende om iets te vertellen over Romain Grosjean, dan blijft het bij ‘Franse F1-coureur bij Haas’. Iemand die je niet kent ‘saai’ noemen gaat wellicht wat ver, maar Grosjean lijkt nooit alle aandacht op zich te hebben kunnen vestigen op het gebied van overwinningen en titels.

Horrorcrash

Toch mogen we blij zijn dat Grosjean nog onder ons is: dat heeft namelijk weinig gescheeld. Zoals je waarschijnlijk weet – het is recent gebeurd – ging het in de voorlaatste race van het vorige seizoen, in Bahrein, gruwelijk mis. De auto van Grosjean boorde op volle snelheid in een vangrail waardoor deze explodeerde. Niet alleen wist de Fransman uit de vlammenzee te ontsnappen, later bleek dat de halo de vangrail zo heeft vervormd dat Grosjean deze niet in zijn gezicht kreeg.

Dezelfde middag nog wist Grosjean met zijn handen in het verband nog te melden dat hij oké is. Het klinkt cru, maar sindsdien kent men hem wel. Het is toch wel ietwat lullig dat de Fransman sindsdien dit moet bestempelen als ‘zijn laatste race’. Romain Grosjean en Haas hebben hun contract niet verlengd en de Fransman zal niet meer te vinden zijn op de grid.

Elders

Tenminste, niet op de F1-grid. Romain Grosjean blijft namelijk racen, maar dan ergens anders. De 34-jarige coureur gaat geluk zoeken bij de Indycars. Hij mag komend seizoen al aan de slag voor het team Dale Coyne Racing. Naar Amerika dus, waar hij net als Kevin Magnussen in actie komt. Laatstgenoemde was de teamgenoot van Grosjean bij Haas, maar de Deen duikt de IMSA-serie in.

Ovaalloos

Romain Grosjean zal dus in de Indycar serie weer aan het racen gaan, zelfs nadat hij zijn laatste race bijna met zijn leven heeft moeten bekopen. Zijn aanwezigheid in de Indy-serie beperkt zich dan ook tot races die niet plaatsvinden op een oval. Lange rechte stukken met hoge snelheid zijn toch nog mentaal even een stapje te ver. Grosjean zal dus bijvoorbeeld niet te zien zijn in de Indy 500, de welbekende kers op de taart voor de Amerikaanse serie. Deze vindt namelijk plaats op de oval van Indianapolis.

Zin in

De ex-F1-coureur lijkt er zin in de hebben en ook Dale Coyne Racing is blij. Zij hengelden namelijk al naar een F1- of F2-coureur, maar niemand zag dat zitten. Waar zowel het Indycar team als Romain Grosjean blij mee is: Indy staat bekend om een wat gelijker speelveld te zijn. De kansen liggen echt bij degene met de beste stuurmanskunsten in huis. Volgens Dale Coyne Racing bewijst de GP2-carrière van Grosjean dat de Fransman dan een geduchte tegenstander kan zijn. We shall see. (via Motorsport.com)