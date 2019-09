GP van Italië 2019: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs, plus de aanvangstijden van de GP van Italië dit weekend!

De Grand Prix van België was een bijzondere. Het overlijden van Formule 2 coureur Anthoine Hubert viel veel coureurs erg zwaar en domineerde de sfeer, uiteraard. Verstappen was zelf vrij ongelukkig na een aanrijding met Raikkonen bij de start. Lichtpuntje was Alexander Albon, die tijdens de tweede helft van de race een paar mooie manoeuvres liet zien. Of het eenmalig was, gaan we dit weekend meemaken.

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Italië 2019?

Vrijdag 6 september 2019:

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

15:10 – 17:10 | Race

GP Italië

De Grand Prix van Italië is een van de oudste races op de kalender. De eerste GP werd verreden op het ‘circuit’ van Montichiari. We zetten circuit expres even tussen haakjes, want het was eigenlijk een openbare weg die ze hadden afgezet. Dat kon toen nog. Een jaar later werd uitgeweken naar Monza. Dat toen nog sneller was qua layout en voorzien van behoorlijke banking in de bochten. Op het oude gedeelte van de kombaan na is er vrij weinig veranderd. Zo lijkt de baan sinds 1950 ongeveer op de baan die nog steeds gebruikt wordt. De Curva Grande was aanwezig evenals de twee Lesmo-bochten.

Om de baan iets langzamer te maken werden er twee chicanes toegevoegd. Eentje na een paar honderd meter van start finish en eentje halverwege. In 1976 krijgt deze chicane de naam Variante Ascari. De Parabolica is de laatste bocht en bijzonder lastig: je gaat er of te hard in met te veel onderstuur als gevolg. Heb je daar geen last van, dan heb je het gevoel dat het harder had gekund en dat je te weinig snelheid mee hebt genomen naar het rechte stuk. In 1976 komt er nog een chicane bij, de Variante Della Roggia.

We benoemen opmerkelijk genoeg de bochten op Monza, wat net zoiets is als de Chester-Flippo’s benoemen in paprika chips. Die komen bijna niet voor. Dan had je Wokkels moeten halen. Het zijn natuurlijk de vele rechte stukken die de baan domineren. Hier heb je voornamelijk vermogen nodig. Wat dat betreft zijn de winnaars van de afgelopen jaren geen verassing. Sinds het Tweede Turbo Tijdperk is Mercedes dominant op deze baan.

Wie pakte in 2018 pole position bij de GP van Italië?

Dat was heel verrassend Kimi Raikkonen in de Ferrari SF-71H. Hij zette een tijd neer van 1:19.119.

Wie reed er in 2018 de snelste ronde tijdens de GP van Italië?

Uiteraard was het de Brit Lewis Hamilton die de snelste ronde pakte. Hij reed een tijd van 1:22.497 tijdens de 30e ronde.

Hoe zag het podium van de GP van Italië eruit in 2018?

1. Lewis Hamilton

2. Kimi Raikkonen

3. Valtteri Bottas

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Italië 2019?

Laten we eerlijk zijn, die zijn niet al te best. Natuurlijk kan het ervan afhangen of hij een nieuwe motor krijgt. Maar dan doelen we meer op de gridstraffen die hij ontvangt dan de kans dat ‘ie op het podium terecht komt. Dat gaat gewoonweg niet gebeuren. De Ferrari’s zijn torenhoog favoriet en Mercedes zal er vlak achterzitten. Tenzij er echt iets bijzonders gebeurd, zal Verstappen het moeten uitvechten met Albon. Sterker nog, de verwachting dat de Red Bulls het erg lastig gaan krijgen met de Alfa Romeo’s is aanwezig.

Wat is de weersvoorspelling voor dit weekend in Monza?

De afgelopen week is het al behoorlijk wisselvallig geweest in Monza. Vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen is het niet al te warm (21 graden) en is er 50% kans op neerslag. Dus ergens zullen we wel een buitje meepakken, waarschijnlijk. Op zaterdag tijdens de kwalificatie is het droog en een stukje warmer. Dan, op zondag ziet het er goed uit voor de mensen die de GP van Duitsland vermakelijk vonden. Het gaat namelijk met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heel erg hard regenen. De temperatuur daalt. Er zal nauwelijks wind staan, dus de regen die eraan komt, zal ook wel even blijven hangen. Toch nog hoop voor de Verstappen-fan.

Waar kan ik de GP van Italië 2019 volgen?

De GP van Italië wordt live uitgezonden door RTL Deutschland. Het nadeel zijn de vele reclames. Niet alleen omdat je dan een stuk van de wedstrijd mist, maar ook omdat je aan het einde van de race zin hebt in veel bier. Ander voordeel is het commentaar. Een Formule 1 coureur moet Michael Schumacher heten, anders wordt men niet enthousiast in Duitsland, lijkt het wel. Dat heeft als voordeel dat het commentaar verrassend algemeen en neutraal is.

Wil je geen neutraal commentaar, stem dan af op Ziggo. Daar wordt Verstappen alleen bij zijn voornaam genoemd. De verslaggever (Olav Mol) tijdens de race is aanstekelijk qua enthousiasme. Het commentaar tijdens de vrije trainingen (Rick Winkelman) is verrassend interessant. Ter compensatie mag een aan lager wal geraakte tandarts stemband trainingen doen door de microfoon. Kijken via Ziggo op het open kanaal (14). Heb je geen Ziggo? Je kan altijd een race ‘kopen’ voor 3,99 euro. Deze kun je dan streamen op je device. Kwalitatief is het geen 4K, maar ja, dat is Plooij ook niet.

De F1 TV app wordt telkens beter dit seizoen. De app heeft een paar grote voordelen: je kan het commentaar kiezen. Dus zowel Duits, Engels als Nederlands. Ook kun je meerdere camerapunten de race volgen, waaronder alle cockpits. F1 TV is wel vrij prijzig: 60 euro voor een heel jaar. Ook is er (nog) geen mogelijkheid tot casten naar je Apple TV of Google ChromeCast. De laatste optie is streamen op het internet. Voordeel: het is gratis. Nadeel: dat merk je aan de kwaliteit.

Wat is de Autoblog voorspelling voor de GP van Italië?

Elke race zijn het onze Autoblog-coryfeeën die hun wijsheid delen met het grote publiek. Sommige mensen hebben hun voorspellingen gebruikt om te gokken en daar serieus geld mee gewonnen. Of ze daadwerkelijk hun advies hebben overgenomen, of het tegenovergestelde hebben gedaan, is dan weer niet bekend.

Wouter:

1. LEC

2. HAM

3. VET

4. BOT

5. VER

6. ALB

Voor Monza heb je power nodig en moet je hard rechtdoor kunnen rijden. Een circuit waar ik dan misschien ook nog wel eens een kans zou hebben :) LeClerc is de nieuwe top dog, maar heeft ook een zware week na het overlijden van zijn vriend en F2 coureur Anthoine Hubert. Dat gaat hem niet in de kouwe kleren zitten, maar hij eindigt op het podium. Misschien zelfs op nummer één, ach ja, weet je, we gunnen het hem. Na de klassieke Max actie op Spa, rijdt hij op Monza voorzichtiger, maar krijgt nog een kluif aan Albon.

Casper:

1. LEC

2. VER

3. VET