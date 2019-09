Volkswagen gaat occasions online verkopen in Nederland

Het gaat hier om een landelijk online platform.

Industrieterreinen vol showrooms en occasion-paleizen is echt iets van vroeger. Autofabrikanten bezuinigen op dit vlak met minder dealers tot gevolg. Andere autofabrikanten, zoals Tesla en Polestar, kiezen voor een volledige online ervaring. Dit laatste is minder persoonlijk, maar hou er rekening mee dat dit steeds vaker gaat voorkomen. Ook Volkswagen doet mee met dit concept.

De Duitse autofabrikant lanceert een nieuw platform voor de verkoop van occasions. Het volledige proces verloopt online. Klanten krijgen de keuze uit een reeks dealeroccasions. De auto kan met een paar muisklikken gekozen, gekocht of gefinancierd worden. Volkswagen noemt het platform ‘Das WeltAuto’. Auto’s die op dit platform worden aangeboden voldoen aan de occasion-norm van een Volkswagen dealeroccasion. Dit betekent dat de tweedehands auto op 130 punten wordt nagelopen.

De auto’s komen met een rapport dat gedownload kan worden. In dat rapport staan alle gegevens van de auto omschreven, inclusief de voertuighistorie. Wanneer de auto online is aangekocht kan de klant kiezen voor een aflevering bij de Volkswagen-dealer. Het is tevens mogelijk om de aangekochte auto thuisbezorgd te krijgen. Mocht de occasion toch niet in de smaak vallen, dan heeft de klant 14 dagen de tijd om de aankoop terug te draaien. Het volledige aankoopbedrag zal worden teruggestort. Voorwaarde is wel dat er minder dan 500 kilometer met de occasion is gereden.