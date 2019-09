Max Verstappen slaapt in Center Parcs tijdens het GP-weekend?

Hij is zo lekker gewoon gebleven.

Hotel? Trivago. Dutch GP? Center Parcs. Misschien dat dit het idee was van de organisatie. De Gemeente Zandvoort (en de omliggende gemeenten) kunnen topdrukte verwachten tijdens het weekend van de Nederlandse Grand Prix volgend jaar. De voorlopige datum ligt op 3 mei 2020. Deze datum zal later nog door de FIA officieel bevestigd gaan worden.

Internationale gasten zullen een slaapplek moeten vinden in Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of elders in de buurt. In Zandvoort zelf zal het voor gewone bezoekers onmogelijk worden om nu nog een slaapplek te regelen. F1-teams hebben de datum van het F1-weekend natuurlijk eerder gehoord en konden zo vroegtijdig accommodaties bezoeken.

Volgens Hart van Nederland zullen teams gebruik gaan maken van Center Parcs Zandvoort. Dat heeft de organisatie van de Dutch Grand Prix bevestigd tegenover het nieuwsprogramma. Welke teams er gaan slapen is niet bekend. Het park bestaat uit 450 vakantiehuisjes en 114 hotelkamers. Rond de data van het F1-weekend is Center Parcs volledig volgeboekt. Het park gaat overigens reeds gemaakte boekingen van vakantiegangers niet annuleren. De bezoekers hebben dus zomaar de kans iemand van de F1 tegen het lijf te lopen. Of het nu iemand van de organisatie, iemand van een team of misschien wel een coureur is. Daar willen Gerda en Jan natuurlijk wel mee op de foto..