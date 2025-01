Bedenker van de Ford Mustang en Fiesta is overleden

Hal Sperlich, de grote man achter Ford-succesnummers, is op 95-jarige leeftijd overleden.

De autowereld is een icoon armer. Harold ‘Hal’ K. Sperlich is op 20 januari 2025 op 95-jarige leeftijd overleden. Ondanks dat zijn invloed erg groot was op de wereldwijde auto-industrie is zijn naam redelijk onbekend gebleven. Hoog tijd dus om deze bijzondere man te eren.

Sperlich tekende in 1957 na drie jaar militaire dienst een contract als productontwerper bij Ford. Zijn opdracht: bedenk een goedkope auto speciaal gericht op jongeren. Om de kosten te drukken, neem Sperlich een bestaande auto als basis. Dat wordt de Ford Falcon, die volgens hem ‘waarschijnlijk de saaiste auto ter wereld was’. Dat zei hij in 2013 in een interview met Motor Trend. Onder de saaie auto ziet Sperlich een goedkope, lichte en efficiënte basis voor zijn sportauto.

Andere Ford-medewerkers verklaren hem voor gek. Na wat vergaderingen krijgt Sperlich zijn baas Henry Ford II zo ver om de plannen door te laten gaan. ”Jij hebt je auto. Zorg ervoor dat ie werkt!”, geeft Ford mee aan de productontwerper. Daar zorgt Sperlich voor. In het eerste jaar verkoopt Ford 400.000 Mustangs, wat een record is. Tevens creëert Sperlich met de Mustang een heel nieuw segment: de pony car.

Fiesta en nog een nieuw segment

In 1976 staat Sperlich ook aan de wieg van een nieuwe hatchback genaamd Fiesta. Daar heb je misschien ook weleens van gehoord. Met de Fiesta deed Ford niet alleen mee in de hatchbackmarkt; het nam de markt over. Wereldwijd werden er meer dan 22 miljoen van verkocht totdat het kleintje het veld moest ruimen in 2023.

Nog een idee van hem is om een ‘mensenvervoerder’ te bouwen genaamd ‘Mini-Max’. Deze keer krijgt hij het Ford-bestuur niet overgehaald. Een jaar later stapt Sperlich over naar Chrysler en introduceert hetzelfde idee.

Bij Chrysler hebben ze wel oren naar zo’n klein busje. Sperlich noemt het de Chrysler Minivan. ”Als Henry Ford II mijn minivan-concept had aangenomen, dan had Chrysler niet meer bestaan”, zei Sperlich tegen Ward’s Auto. Dat is geen gekke uitspraak. De Minivan werd de reddingsboei van het merk.

Later werd Hal Sperlich voorzitter van Chrysler. Toen het bedrijf van koers wisselde, stapte Sperlich op en richtte zich op een bedrijfje in onderdelen. In 2009 werd Sperlich opgenomen in de Automotive Hall of Fame.

Ford reageert op het overlijden

De huidige baas van Ford, Jim Farley, reageert op het verlies. ”We zijn een productvisionair verloren in Hal Sperlich. Hij was een vriend en een mentor van mij en vele anderen. Hal was een durf-anders-te-zijn productontwerper die een vissie, passie en kennis van klantwensen had. Hij speelde niet op safe en was altijd gefocust op het verbeteren van de capaciteiten van het bedrijf.”