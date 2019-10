Dude maakt Dodge Durango Hellcat, omdat het kan

Dodge weigert het zelf te doen, terwijl het best gaaf zou zijn. En het kan!

Ken je de Dodge Journey nog? Nee hoor, ik moest ook even graven. Het is samen met de Avenger, Caliber en Nitro zo’n Dodge die hier nog af en toe werd verkocht, maar een groot succes was het niet. In Nederland was hij te groot, maar opvallender: in de VS leek hij juist iets te klein. Wie een familie-SUV wil kan al jaren terecht bij de enorme Durango.

De Durango is zo’n auto waar je niet heet van wordt. Hij is praktisch, hij ziet er ietwat stoer uit en verder is het een SUV, zoals we wel vaker zien. Cool is anders. Totdat het Amerikaanse merk ineens op de proppen kwam met de Dodge Durango SRT. Normaliter hoort daar een getalletje achter, bij de Durango niet. We kunnen je echter verklappen dat de auto met zijn 6.4 liter HEMI V8 gewoon een soort Jeep Grand Cherokee SRT-8 XL is. Qua specificaties betekent het een natuurlijk ademende V8 met 482 pk en een sprinttijd van 4,4 seconden. Het mooiste? Je kan hem ook gewoon krijgen met een derde zitrij.

Toen Dodge op de proppen kwam met de 6.2 liter HEMI V8 met enorme compressor, werd die gebruikt voor de Dodge Charger en Challenger. Die motor levert 717 pk. Stompzinnig om dat in een SUV te proppen, toch deed FCA precies dat. De Jeep Cherokee Trackhawk heeft diezelfde motor en 717 pk. Als men 482 pk in een SUV met drie zitrijen niet te gek vind, mag het dan ook ietsje meer zijn? Dat vond een Amerikaanse bouwer ook.

Aanschouw de Dodge Durango Hellcat. Het is precies wat de naam zegt: een Dodge Durango SRT met de 6.2 liter HEMI van een Hellcat/Trackhawk voorin. Het past, want natuurlijk past het. Wél moest de motorkap vervangen worden door een exemplaar met een Demon-achtige luchthapper. Prestaties en verdere cijfers zijn onbekend, maar meer dan 700 pk zit er sowieso in. De acceleratie van een Trackhawk is zo’n 3,7 seconden, de Durango zal wellicht ook zoiets op de weg kunnen zetten.

Een gaaf idee, het moet gezegd worden. Of is dit hét voorbeeld dat dit soort auto’s nutteloos zijn? Qua praktisch gemak heb je alleen die derde zitrij, maar of je kroost nou blij wordt van zoveel onnodig geweld…