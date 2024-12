Grote man achter het succes van Suzuki is overleden

Osamu Suzuki is op 94 jarige leeftijd overleden.

Auto minnend Japan is in diepe rouw. De man die van het piepkleine Suzuki een wereldspeler maakte, is niet meer. Osamu Suzuki overleed op 25 december 2024 aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Suzuki werd 94 jaar oud.

Suzuki werd geboren als Osamu Matsuda. Hij trouwde met Shoko Suzuki, een kleindochter van Suzuki-oprichter Michio Suzuki. In 1958 trok Michio de man van zijn kleindochter in dienst. Binnen vijf jaar klimt Osamu op tot algemeen directeur. Hij doet zijn werk kennelijk goed. In de jaren die volgen, krijgt Osamu Suzuki steeds meer taken totdat hij in 1978 het stokje overneemt van Michio en voorzitter van de autofabrikant wordt.

De groei van Suzuki door Osamu

Osamu ziet mogelijkheden die anderen niet zien. Zo begrijpt hij dat er gigantisch potentieel zit in India. Suzuki, meester in het bouwen van betaalbare autootjes, gaat een samenwerking aan met de Indiase regering. Samen richten ze het bedrijf Maruti op. Er komt een fabriek in New Delhi en voor ze het weten gaan de Maruti’s als warme broodjes over de toonbank. Om het succes van Suzuki in India aan te geven: drie van de vier auto’s in de jaren ’90 in India zijn Suzuki’s.

Ook in andere delen in de wereld ziet Suzuki kansen. Wederom is samenwerking daarvoor de sleutel tot succes. General Motors heeft wel trek in kleine, goedkope Japannertjes. Samen ontwikkelen ze een nieuw model: de Swift. Op basis van deze Swift worden Pontiacs, Holdens en Chevrolets gebouwd.

Maar ook Europa moet eraan geloven. In 1990 wordt daar de eerste aanzet voor gegeven. Vervolgens brengt General Motors de Suzuki’s naar Europa en volgt er een samenwerking met Volkswagen. Allemaal onder het leiderschap van Osamu Suzuki. Het leidt er allemaal zelfs toe dat Suzuki in 2004 de grootste autofabrikant van Japan is.

Osamu in zijn laatste jaren

De leider weet van geen ophouden. In 2016 doet hij een stapje terug, niet in de laatste plaats door een sjoemelschandaal. Toch blijft hij tot 2021 aan als bestuurslid van Suzuki. Misschien gaat hij daarna, inmiddels 91 jaar oud, van zijn pensioen genieten? Nee hoor. Suzuki blijft als adviseur. Dat deed hij tot zijn dood. Osamu Suzuki verdiende tot aan zijn overlijden tal van onderscheidingen, zoals een plaatsje in de Japanse automobiel Hall of Fame.

De overleden Osamu Suzuki is verantwoordelijk voor zo’n beetje alle succesvolle Suzuki’s. Van de tweede en daaropvolgende generaties van de Jimny, de Swift zoals eerder benoemd, de Vitara, Alto en Ignis: allemaal ontstonden ze terwijl hij de baas was. Bedankt voor deze geweldige auto’s, Osamu.