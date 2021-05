Rosberg: "Mercedes is uitgespeeld in Monaco" - Autoblog.nl

Nico Rosberg denkt dat zijn voormalig werkgever Mercedes uitgespeeld is in Monaco.

Jaja, bijna is het dan zover. De jaarlijkse hoofdmis van de Formule 1 staat op het punt van beginnen, te weten de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Twaalf van de laatste negentien Grote Prijzen in Monaco werden immers gewonnen door de man op pole. En iedereen weet dat je als F1 coureur drie grote dingen kan bereiken in je carrière. De hoogste eer is natuurlijk een vast racecontract tekenen bij Ferrari. Daarna volgt de Grand Prix van Monaco winnen. En oké, wereldkampioen worden is ook nog wel aardig.

Het wordt dus het rondje van de jaar voor de twintig coureurs in het startveld dadelijk. Doch de onvolprezen Nico Rosberg denkt dat het voor het oppermachtige Mercedes een hard gelag wordt. De drievoudig winnaar van de race durft ‘m na de derde training van vanochtend wel aan: Mercedes is uitgespeeld. In die derde training was onze held Max Verstappen de nummer één, op de voet gevolgd door de twee Ferrari’s van Carlos Sainz en Charles Leclerc. De beste Mercedes was Valtteri Bottas op P4, terwijl Rosbergs frenemy Lewis Hamilton slechts de zesde tijd liet noteren.

Is het weer het gebruikelijke gezandzak dat we kennen van Mercedes? Na de donderdag dachten velen dat nog wel. Uit de analyse van de data concludeerden sommigen dat Mercedes met 40 pk minder dan normaal rondreed. Maar Rosberg gelooft daar niet meer in. Bij Sky Sports F1 laat de Youtuber het volgende optekenen:

Het is game over voor Mercedes. Ze krijgen de banden niet aan de praat. De overstuur die ze hebben, is moordend. Daarvoor moeten ze echt een oplossing vinden. Misschien dat ze de engine braking nog wat kunnen verminderen. Dan is er minder overstuur. Maar ja, dan hebben ze wel weer meer onderstuur. Hoe je het ook wendt of keert: Mercedes is in het nauw gedreven. Nico Rosberg, Monegaskische semi-Duitser

Als Der Nico gelijk heeft zou dat goed nieuws betekenen voor onze Max en voor de spanning in het kampioenschap. Tenminste, als Max niet in de wielen wordt gereden door het rode gevaar natuurlijk. Durf jij te hopen, of pakt VB77 toch weer de pole om morgen de winst aan LH44 te laten? Laat het weten, in de comments!