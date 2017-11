Rosberg vindt zichzelf een baas

De vlogger wereldkampioen van vorig jaar blikt terug op zijn gevechten met Hammy.

In de periode dat Mercedes tot het beschamende toe aan het domineren was, kwamen Rosberg en Hamilton elkaar regelmatig tegen. Sinds Rosberg het circus gedag heeft gezwaaid hebben verschillende leden van het team zich laten horen over de situatie. Hun statements waren overduidelijk in het voordeel van hun huidige rijdersduo en maakten de nu ex-wereldkampioen vooral zwart. Logisch natuurlijk, maar de Duitser heeft zelf ook nog wat woorden liggen over hun onderonsjes.

In een reactie op een vraag van Autosport laat Rosberg weten niet gekwetst te zijn door de woorden van zijn oud-werkgever en teamgenoot. Integendeel, Nico is er juist van gecharmeerd dat Hamilton spreekt van een verbeterde sfeer binnen het team nu hij weg is. Volgens hem is dat het ultieme compliment en laat het zien dat hij Lewis tot het einde waar voor zijn geld heeft gegeven.

Dat Rosberg het voordeel na twee achtereenvolgende nederlagen naar zichzelf heeft weten te draaien ziet hij als een gigantische prestatie. Zeker nu Hamilton zich langzaam maar zeker bij het rijtje van de beste Formule 1 coureurs aller tijden begint te voegen, spreekt het van enorme inzet (en een klein beetje geluk) dat hij hem tenminste een keer heeft verslagen. Des te meer omdat Valtteri Bottas dit jaar weinig tot geen potten breekt.

Feit blijft dat het voor de dynamiek binnen het team natuurlijk niet altijd even goed was. Dit zullen Toto Wolff en zijn hamervuist je in geuren en kleuren kunnen uitleggen. Toch zorgt het zonder twijfel voor een bepaalde spanning die de strijd om de titel een stuk interessanter maakt. In het verleden vonden we zulke clashes bij teams als McLaren met Hamilton en Alonso, of nog recenter bij Red Bull waar Vettel en Webber het nog al eens met elkaar aan de stok kregen. Het is dan ook geen verrassing dat Mercedes dezelfde aanpak volgt van Ferrari, die al sinds jaar en dag een duidelijke hiërarchie binnen het team hebben.