Toto Wolff: Nico Rosberg was de kwaaie pier

De landgenoot van Arnie gooit zijn voormalig werknemer onder de bus.

Het duel is al even gestaakt, maar toch blijft de drie jaar lange strijd tussen Rosberg en Hamilton leven in de gedachten van F1-fans. Zeker binnen het Mercedes-team leeft het issue nog. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Valtteri Bottas daar het vleesgeworden bewijs van is. Bij Mercedes hadden ze zó weinig trek in een hernieuwde titanenstrijd binnen de eigen gelederen dat ze LH44 maar een lay-up hebben gegeven.

De Britse coureur werd door de meesten toch wel gezien als de aanstichter van de stekeligheden. Hij clashte eerder al met Fernando Alonso en staat bekend om het spelen van mind games, hoewel hij dat zelf graag ontkent. In gesprek met kwaliteitspublicatie The Daily Mail geeft teambaas Toto Wolff echter aan dat juist Rosberg de echte mean girl was. Gevraagd naar welke van de twee de grootste intrigant was, zegt Wolff:

“The one who is no longer here. The vicious one. Nico just tried to use all the weapons he had.There were all the psycho games that you can play to destabilise your rival.”

Aan de ene kant is het natuurlijk een beetje makkelijk van Toto om iets vriendelijker te zijn voor zijn huidige werknemer dan voor de man die wegliep van het team en de sport. Zelfs na het vertrek van ROS heeft HAM het nog nodig geacht te benadrukken dat de sfeer binnen het team dit jaar opeens veel beter is. De logische gevolgtrekking laat hij daarbij over aan de goede verstaander.

Rosberg op zijn beurt heeft meerdere malen aangegeven dat hij het jammer vindt dat Mercedes niet voor Vettel of Alonso heeft gekozen om hem op te volgen. De meeste fans zullen dat met hem eens zijn, maar HAM kan het ook interpreteren als ‘ik hoop dat ze het je zo moeilijk mogelijk maken’.

De Spaanse sportpublicatie AS meldt ondertussen dat Rosberg op een lijstje staat bij Ferrari als de mogelijke opvolger van Kimi Raikkonen. Ferrari zou daarnaast ook nog steeds interesse hebben in Sainz en Ricciardo, plus reeds voorzichtig gesproken hebben met Alonso over een eventuele terugkeer. Rosberg heeft echter zelf al een aantal keer pertinent ontkend dat hij een comeback plant. Dat hebben we echter vaker gehoord van coureurs en andere sportmensen. Wie weet zien we in de toekomst toch nog wel een keer HAM versus ROS op het circuit…