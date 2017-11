Tweewielig snoepje: de Ducati Panigale V4

Direct vanaf de EICMA.

Motorblog! Jawel het is weer zover, we zijn naar de darkside gestruind om je wat te vertellen over een tweewieler. Zoals bekend doen we dat niet zomaar, om deze site te halen moet een motor wel echt tof zijn. Elk wiel moet zogezegd voor twee tellen. De Ducati Panigale V4 die gepresenteerd is op de Milaanse motorbeurs EICMA past wat ons betreft goed in deze categorie.

Kijk even naar dit ding in al zijn roodheid, het is letterlijk net een snoepje om op te vreten. Maar de opvolger van de 1299 Panigale heeft ook wat mooie techniek in huis om de looks waar te maken. Het zal voor Duc-fans wel even wennen zijn, want in plaats van de gebruikelijke tweepitter, huist er nu een V4 met een blokhoek van 90 graden in de buik van deze blepper. Volgens Ducati is de motor geïnspireerd op het blok dat ze gebruiken in de MotoGP. Vanwege het nieuwe geluid dat de motor maakt heeft Ducati het over ‘een nieuwe opera’. Puristen zullen echter blij zijn te lezen dat de desmodromische klepbediening (techniek special) in ieder geval gebleven is.

Dat je hard kan gaan met de buikschuiver is ook niet veranderd. Harde cijfers zijn er nog niet, maar als je de specs leest weet je voldoende. De motorinhoud meet wel wat kleiner dan voorheen, namelijk 1.103 cc. Het vermogen is met 214 pk bij 13.000 toeren per minuut echter gezond te noemen, vooral als je bedenkt dat de nieuwe Panigale droog maar 175 kilo weegt. Het koppel bedraagt 124 Nm bij 10.000 toeren per minuut. Los van wellicht een Koenigsegg Agera RS kan je dus zo’n beetje alle vierwielers afdrogen met deze Duc.

De Panigale V4 komt op de markt in drie verschillende varianten. Naast het standaardmodel is er de ‘S’, met Öhlins goodies, gesmede aluminium velgen en een lichtere lithium-ion accu. Daarnaast is er ook nog de gelimiteerde ‘Speciale’, die een aparte livery krijgt en een speciale titanium uitlaat om nog wat extra pk’s uit de motor te peuren. De laatste wordt gemaakt in een oplage van 1.500 stuks. Prijzen zijn nog niet bekend, maar verwacht ongeveer dezelfde vanafprijs als bij de oude 1299 Panigale, die begint/begon bij 24.890 Euro. Hieronder kan je vast inspiratie opdoen om net als @dizono je elleboog tegen het asfalt te drukken.

Dank Marc voor de tip!