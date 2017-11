Koop een Mercedes-AMG Project One voor €4 miljoen

Nog voor hij überhaupt in elkaar is gezet, wil een rijke stinkerd er alweer vanaf.

In een advertentie op de Duitse occasion website Mobile staat sinds kort een heuse Project One te koop. De hypercar die volgens Daimler technisch gezien de eerste Formule 1 auto voor de openbare weg is, wordt tegen de schappelijke prijs van € 3.790.000 aangeboden.

Geïnteresseerden zullen nog even hun geduld moeten bewaren, want de Project One in kwestie moet nog gebouwd worden. Volgens de aanbieder komt de bolide pas in het tweede kwartaal van 2019 uit de fabriek rollen. De huidige ‘eigenaar’ zou zijn Project One dus best eens met voorbedachte rade gekocht kunnen hebben, zodat hij er een paar miljoen op vooruit kon gaan. De auto’s zijn immers enorm populair. Bij sommigen valt ‘ie zelfs zo goed in de smaak dat ze er twee willen hebben. Wat de plannen van de voorlopige eigenaar ook mogen zijn, hij pakt het een stuk slimmer aan dan de eigenaar van deze Chiron, die er eerst een aantal blokjes mee om ging.

Hoewel het aanbod op zich best aantrekkelijk is, moeten we er rekening mee houden dat het zo maar een of andere oplichter zou kunnen zijn. Even doorklikken onthult echter een dealer/handelaar in de buurt van München die ogenschijnlijk ervaring heeft met dikke wagens. Zo heeft hij naast de nodige AMG GT’s (rijtest) nog een drietal Maybach’s en een hele rits Porsches staan. Hoe dan ook is het slim om de boel even in de gaten te houden voordat je jezelf enkele miljoenen lichter maakt.