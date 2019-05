Rotterdamse politie flitst BMW-rijder met 225 km/u

Daar waar 100 km/u is toegestaan.

Snelheidsbeperkingen zijn er voor een reden. Ze dienen een bepaald doel, namelijk de verkeersveiligheid. Dat is een algemeen bekend gegeven. Het is bekend met welke snelheden men zich dient voor te bewegen in het Nederlandse verkeer. Zeker met allerlei handige veiligheidssystemen aan boord en/of diverse apps op je telefoon kun je precies zien hoe hard je mag. Sterker nog, dankzij triviale dingen als verkeersborden kan het eigenlijk niet meer fout gaan.

Maar ja, zelfs met een Toyota Aygo of Peugeot 206 is het niet heel erg moeilijk om een boete te scoren. Zeker als je een auto hebt met redelijk wat vermogen, is het altijd opletten geblazen. De fanmail uit Leeuwarden herinnert je er wel aan.

In Rotterdam maakte een automobilist het wel heel erg bont. Daar waar een maximum snelheid van 100 km/u is toegestaan, reed deze ietwat aan de vlotte kant. De Zeehaven Politie Rotterdam kwamen een bestuurder tegen die de snelheid van 225 km/u reed. Meer dan het dubbele van wat is toegestaan!

De politie hield de bestuurder aan, deze mocht per direct zijn rijbewijs inleveren. Ook werd zijn bolide door de hermandad in beslag genomen. Daarnaast krijgt de automobilist de Educatieve Maatregel Gedrag (EMG) opgelegd. Dat is een cursus die verplicht gevolgd moet worden. Dat niet alleen, deze dient ook betaalt te worden door de overtreder. Die kosten bedragen 1.134 euro, dus dat hakt er lekker in! Over de hoogte van de boete is niets bekend, daar buigt de officier van Justitie zich over.

De auto in kwestie was een BMW. Nee, het was niet @Wouter die overtreding beging, maar de eigenaar van een BMW 5 Serie (F10).

Fotocredit: Zeehaven Politie Rotterdam via Instagram.