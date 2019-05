Ga voor goud met deze Porsche 930 Turbo

Ondanks de looks is het geen extreem duur exemplaar, de auto heeft namelijk al het nodige meegemaakt.

Sommigen denken dat de luchtgekoelde Porsche 911-markt extreem oververhit is. Gebakken lucht, zou je het kunnen noemen. Maar het feit blijft onverminderd staan: ik wil er een. Jij ook waarschijnlijk. En zo blijven de prijzen hoog. Dus is er eigenlijk maar één oplossing en dat is dat jij, na het lezen van dit artikel, ophoudt met een 911 G-model willen. Afgesproken? Mooi!

In die korte tijd dat je er nog wel een wil, kan ik je dan nog even vertellen over dit gouden exemplaar. De unit liep van de band in 1982 en vond zijn weg naar een koper in Canada. Deze klant had destijds al het inzicht dat je een Porsche altijd in een exclusief kleurtje moet bestellen, dus ging hij voor Paint To Sample goud. De man was duidelijk in zijn nopjes met de auto, want hij hield ‘m vervolgens 17 jaar in bezit. Mocht hij nog in leven zijn, zal hij nu wel spijt hebben überhaupt afstand gedaan te hebben van de Porker.

De laatste eigenaar kreeg de widowmaker in 2016 in zijn bezit en besloot het ding eens flink aan te pakken. Eerst kreeg de auto wat optische liefde met onder andere een glass out repaint, om de originele kleur weer helemaal gers te maken. Het interieur is ook ververst en beschikt over een heerlijke ruitjesmotief/leder combinatie. De houten pookknop, hoewel niet origineel, is een nice touch. Vervolgens was het tijd voor wat tweaks aan de techniek, door middel van een nieuwe turbo, sportuitlaat, grotere intercooler et cetera. Beide ingrepen kan je scharen in de categorie OEM+ en kostten respectievelijk 17.000 en 34.000 Canuckische Ekkerdollars.

Dan zou je wellicht denken dat de prijs op BaT ook enorm uit de klauwen loopt, maar dat valt mee. Daar zijn een aantal redenen voor te bedenken. De auto heeft 182.000 kilometer gelopen, maar dat is niet echt schokkend. Echter zijn er in het leven van de 911 ook twee ongelukjes gebeurd (in 2004 en 2010). Daarbij is de Elfer met zijn repaint en tuning natuurlijk niet meer helemaal origineel én is ‘ie nog uitgerust met de vierbak in plaats van de G50 waar liefhebbers van kwijlen. Met nog een dag te gaan komt het bod daarmee voorlopig niet hoger uit dan 65.500 Trumpmenische Ekkerdollars. Als je daar in de buurt blijft, zou de term ‘well bought’ verdedigbaar zijn voor deze 930 (=de turbo van het G-model, zoals jullie weten). Maar goed, jij wilde nu helemaal geen G-model meer, toch?