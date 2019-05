Alfa Romeo Stelvio rijgt de records aan elkaar

In plaats van grenzen verleggen kun je ze ook op zoeken.

De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is een beetje een ambivalente auto. Enerzijds moeten we gewoon blij zijn dat deze auto er is. Het is nu eenmaal een segment dat zeer populair is, dus dan moet een zichzelf respecterend een goede aanbieding in de showrooms hebben staan. Aan de andere kant hadden we misschien liever een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio gezien als ‘Sportwagon’.

Die markt is echter veel te klein, dus loont het niet de moeite om met een dergelijke auto te komen. De hoop helemaal opgeven hoeft niet, want Jaguar hield lange tijd vol dat er geen Sportbrake zou komen van de tweede generatie XF. Die auto staat inmiddels gewoon in de prijslijsten. Maar toch: als je dan tóch aan de SUV moet gaan, dan is die Stelvio toch een toppertje?

Jazeker! Niet alleen op papier, maar ook op asfalt, zo blijkt. Van alle SUV’s is het een van de snelste. Niet zozeer in rechte lijn, maar wel op bochtiger asfalt, zoals een circuit. Zo pakte de Stelvio Quadrifoglio het ronderecord voor SUV’s op de Nordschleife van de Nürburgring. De Stelvio wist een tijd te behalen van 7:51.

Daar kan Alfa Romeo lang op teren, maar er is gekozen om het succes uit te breiden. Over de hele wereld zijn er tal van circuits waar records gebroken kunnen worden. Niet alleen vanwege de snelheid van de auto in kwestie, maar ook vanwege het feit dat niet op elke baan tijden gereden zijn met auto’s van de concurrentie. Honda deed zoiets al eerder met de Civic Type-R.

Alfa Romeo ging met een rode Stelvio Quadrifoglio en ongetwijfeld een flink aantal setjes vers Pirelli rubber naar Silverstone, Brands Hatch en Donington Park. Op alle drie de banen de snelle SUV van Alfa Romeo het record scherper te stellen.

Silverstone: 2:31.6

Brands Hatch Indy Circuit: 0:55.9

Donington Park: 1:21.1

De reden dat de (nogal dure) Stelvio Quadrifoglio zo snel is, is tweeledig. Enerzijds is de auto voorzien van de 2.9 V6 Biturbo met Ferrari-genen, goed voor 510 pk en 600 Nm. Anderzijds valt het gewicht relatief mee. Het kentekengewicht is net iets lager dan 1.800 kilogram. Geen lichtgewicht, maar aanzienlijk lichter dan de concurrentie als de Jaguar F-Pace SVR, Mercedes-AMG GLC 63S en Porsche Macan Turbo.

Meer lezen? Deze 15 power-SUV’s waren hun tijd ver vooruit.