Ferrari SUV wordt een FUV?

Financieel Uiterst Verlokkelijk? FU naar alle haters Vehikel?

Onlangs brachten we je heet nieuws in de vorm van Ferrari’s F16X, de toekomstige SUV van het merk die de strijd aan moet gaan met de Lamborghini Urus, Aston Martin DBX en wellicht in minder mate de Bentley Bentayga (rijtest video). De aankondiging dat Ferrari daadwerkelijk met een SUV op de proppen komt zorgde voor nogal wat opschudding, niet in de laatste plaats omdat Sergio Marchionne eerder nog in sterke bewoordingen aangaf dat dit onder zijn leiding niet zou gebeuren.

Sommigen hebben zich er al lang bij neergelegd dat de ‘mooie merken’ wel een SUV ‘moeten’ bouwen. Het is namelijk een garantie voor dikke winst. Niet met zo’n ding op de markt komen zou hetzelfde zijn als miljoenen op straat laten liggen. Anderen gruwelen van de gedachte aan zo’n lompe SUV met Ferrari-badge en zijn bang dat het merk hiermee op langere termijn haar merkwaarde aantast.

Intern stroggelt Ferrari ook met dit dilemma, maar het lijkt erop dat ze de kwestie oplossen zoals alleen Italianen dat kunnen. Ferrari’s SUV wordt namelijk helemaal geen SUV, maar een FUV. FUV staat daarbij voor ‘Ferrari Utility Vehicle’. Ferrari Utility, wat zou dat zijn? Misschien wat @viezefreddyw in gedachten had?

Enfin, BMW deed hetzelfde trucje ooit eerder door haar SUV’s SAV’s (Sports Activity Vehicle) te noemen en ons aller Victor noemde zijn D8/D12 Peking-to-Paris een SSUV (Super Sports Utility Vehicle). Dat dingen al snel een beetje potsierlijk worden blijkt echter uit de woorden van Ferrari-capo Enrico Galliera, die aan AutoCar vertelt:

“We are not producing an SUV, because an SUV is not a sports car – it can be fast, but it’s not a sports car. We are not producing a four-door, because while a four-door can be fast it’s not a sports car. Ferrari has to remain consistent, doing what we know to do, which is delivering cars that are able to deliver emotion. Sports cars.”