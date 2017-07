In beeld: de bizarre verzameling van de Sultan van Brunei

Nieuwe foto's die de opulente weelde van de Sultan vastleggen.

In een oliestaatje ver hier vandaan, op het eiland Borneo, woont een Sultan. Als je een frequente bezoeker van deze site bent heb je al eens vaker over hem gelezen. De man heet Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah en hij pleegt de ontiegelijk grote bodemschatten van zijn land om te zetten in honderden exotische auto’s.

Veel van die auto’s zijn one-offs, of liever gezegd x-offs, omdat de Sultan one-offs liefst direct laat maken in een oplage van een paar stuks. Voorbeelden zijn de Ferrari 456 GT Venice, een speciale F50 met een gekke koets en de Argento Vivo. Die laatste is een creatie van Pininfarina, qua techniek baserend op een Mercedes SL73 AMG en met een koetswerk geïnspireerd op een prototype van Honda.

Helaas staat, naar verluidt mede door de flamboyante broer van Hassanal, de collectie van de koninklijke familie langzaam te verrotten in de verzengende vochtige hitte van Borneo. Broeder Prins Joffrey Jefri, vader van 18 kinderen en man van drie vrouwen, was ooit de MinFin van Brunei totdat hij in 1997 verdacht werd van het verdoezelen van 14,8 miljard Dollar. In ruil voor het overdragen van zijn bezittingen aan de staat, werd hij daarvoor uiteindelijk niet verder vervolgd.

De auto’s staan weliswaar in loodsen, maar zijn daardoor niet immuun voor de elementen. Af en toe wordt er weleens wat verkocht, zoals deze gunmetal Ferrari F40. De enige die ooit gebouwd werd met het stuur aan de rechterkant. Tot 1959 bestierden de Britten immers het kleine oliestaatje dat volgens Forbes het vijfde rijkste land ter wereld is.

De mannen van GTBoard hebben nu beslag weten te leggen op nieuwe foto’s van de onvoorstelbare collectie van de rijke familie. We zien een aantal van de one-off Ferrari’s, een drietal Dauer 962’s, McLaren F1’s, Porsche 959’s en een hele zwik andere dure bolides, ruwweg gerangschikt op kleur. Zoals Picasso een blauwe periode kende, heeft de Sultan kennelijk ooit een gele periode gehad. Check welke bijzondere bakken jij kan spotten, in de gallery!

Met dank aan Luc voor de tip!