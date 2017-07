Balkenende: Max Verstappen heeft de VOC-mentaliteit

Onze voormalige PM heeft mooie woorden voor Max Verstappen en wil een Grand Prix in Nederland.

Niemand in Nederland kan ontkomen aan Max-mania, ook onze voormalige leider JP Balkenende niet. De Porsche-liefhebber en vermaard skaterboi was afgelopen weekend bij de race in Silverstone, waar hij op de foto ging met Sir Jackie Stewart, Sir Frank Williams, Max Verstappen en wat bobo’s van Unilever. De Telegraaf sprak met hem over Max en zijn visie op een mogelijke terugkeer van de Nederlandse Grand Prix.

Om maar met Max te beginnen: Balkie is (wederom) lovend over zijn voormalige onderdaan:

“Ik vind het enorm boeiend om te zien hoe Max zich ontwikkelt. Iemand die van jongs af aan door zijn vader is klaargestoomd voor het grote werk, die als 17-jarige al mocht instappen in de Formule 1 en een jaar later zijn eerste race voor Red Bull meteen won. En die het ondanks alle pech ook dit seizoen weer gewoon waarmaakt. Het hele verhaal spreekt tot de verbeelding.”

Het is bekend dat de consultant van EY (voorheen Ernst & Young) ‘een van ons’ is. Dat wil zeggen, hij houdt van auto’s en autosport en liet in het verleden weleens zijn gezicht zien op Zandvoort. De ex-premier vindt het dan ook een puik plan om de F1 terug te halen naar Nederland. Niet alleen omdat hij fan is van de sport, maar ook omdat hij denkt dat het een goede boost zou zijn voor ’s lands economie, of ‘de BV Nederland’ zoals Balkenende het zelf noemt.

Nou wil het toeval dat we inmiddels de CRISAS achter ons gelaten hebben en er een enorme berg belastinggeld ligt in Den Haag die wacht om uitgegeven te worden. We kunnen ‘m natuurlijk besteden aan fatsoenlijke zorg en extra blauw op straat, maar je moet prioriteiten stellen in het leven. Misschien moet JP even gaan babbelen met Rutte en Buma om ze dat ook duidelijk te maken.