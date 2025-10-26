Roy rijdt 45.000 km per jaar in een Audi RS3 #MijnAuto

In deze aflevering van Mijn Auto van stapt Wouter in de Audi RS3 van Roy.
Een RS3 uit 2017, net vóór de invoering van het OPF (benzinepartikelfilter), wat betekent dat hij nog het volle geluid van de legendarische vijfcilinder motor heeft. Volgens Roy hoort die motor thuis in de top 10 aller tijden, en zodra ze gas geven, begrijp je waarom.
De RS3 levert 400 pk, volledig standaard, want Roy vindt het zonde om te tunen — betrouwbaarheid en rijplezier staan voorop. Met ruim 45.000 kilometer per jaar gebruikt hij de auto als echte daily driver. Zijn favoriete kleur? Nardo Grey, een subtiele maar stoere tint die perfect past bij het “wolf in schaapskleren”-imago van de RS3.
Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.
Reacties
DeWitteCondor zegt
Heel gaaf, goede kleur en hulde dat deze gewoon standaard wordt gehouden. En eveneens hulde dat er gewoon 45k kms per jaar in wordt gereden. Petrolhead pur sang.
Foramen zegt
Je hoeft met tunen niet helemaal wild te gaan maar, mijn ervaring is wel dat met een simpele map van een goede tuner de auto echt tot leven komt.
Je mag net even die lijntjes over die Audi van de EU niet mag en daardoor de auto echt veel leuker rijdt.
HZW zegt
De 5 cilinder heeft een bottleneck in de luchtaanzuiging, en dat is het deel van de standaard luchtfilterbax tot aan de turbo.
De standaard lucht filterbox is goed genoeg tot 700 pk, maar de verbindingsbuis en en de Turbo inlaat elleboog zijn de bottleneck.
Al die waardeloze aftermarket luchtaanzuiging systemen kosten bakken met geld en geven een vertekend beeld.
Allemaal worden ze meer vermogen toebedeeld, wat ook logisch is als de lucht doorlaat diameter vergroot wordt.
Als je de bottleneck in het inlaatsysteem vergroot naar 100mm presteert een standaar lucht systeem net zo goed of beter dan al die aftermarket zooi.
Gewoon dit monteren op je 5 cilinder en je hebt al 20Nm -15 pk meer, door the bottleneck te elimineren.
https://hperformance.de/en/collections/audi-rs3-8v-flopf-ab-2019-ladeluftkuhlung/products/4-100mm-oem-geschlossene-ansaugung-4-turboinlet-fur-audi-rs3-8v-facelift
pier zegt
Een 5-cilinder blijft toch een van de best klinkende motorblokken. Wel oud filmpje want auto is 1 mei van dit jaar opnieuw tenaamgesteld.
RubenPriest zegt
De opname is van eind augustus sherlock;)
HZW zegt
2027 is het einde verhaal voor de 5 cilinder bij Audi.
Gernot Döllner heeft al aangegeven dat het voor Audi geen probleem is om de 5 cilinder aan de Euro-7 emissie eisen te laten voldoen.
Maar dat Audi besloten heeft, dit niet meer te gaan doen met de 5 cilinder motor.
Tot 2027 blijft de motor leverbaar in de RS3, en de gelimiteerde RS3 GT.
Daarnaast komt er nog een gelimiteerde CUPRA Formentor VZ5 en een gelimiteerde Volkswagen Golf versie met 5 cilinder motor, en als die allemaal geproduceerd zijn, is het over en uit voor de 5 cilinder motor in 2027.
Dutchdriftking zegt
De uitvoering is niet helemaal mijn smaak, maar als je 45k per jaar met een RS3 maakt verdien je een lintje.
rockefellar zegt
AMG 45 was toepasselijk geweest