Roy rijdt 45.000 km per jaar in een Audi RS3 #MijnAuto

In deze aflevering van Mijn Auto van stapt Wouter in de Audi RS3 van Roy.

Een RS3 uit 2017, net vóór de invoering van het OPF (benzinepartikelfilter), wat betekent dat hij nog het volle geluid van de legendarische vijfcilinder motor heeft. Volgens Roy hoort die motor thuis in de top 10 aller tijden, en zodra ze gas geven, begrijp je waarom.

De RS3 levert 400 pk, volledig standaard, want Roy vindt het zonde om te tunen — betrouwbaarheid en rijplezier staan voorop. Met ruim 45.000 kilometer per jaar gebruikt hij de auto als echte daily driver. Zijn favoriete kleur? Nardo Grey, een subtiele maar stoere tint die perfect past bij het “wolf in schaapskleren”-imago van de RS3.

