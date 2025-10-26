Autoblog.nl

Roy rijdt 45.000 km per jaar in een Audi RS3 #MijnAuto

8 Reacties

In deze aflevering van Mijn Auto van stapt Wouter in de Audi RS3 van Roy.

Een RS3 uit 2017, net vóór de invoering van het OPF (benzinepartikelfilter), wat betekent dat hij nog het volle geluid van de legendarische vijfcilinder motor heeft. Volgens Roy hoort die motor thuis in de top 10 aller tijden, en zodra ze gas geven, begrijp je waarom.

De RS3 levert 400 pk, volledig standaard, want Roy vindt het zonde om te tunen — betrouwbaarheid en rijplezier staan voorop. Met ruim 45.000 kilometer per jaar gebruikt hij de auto als echte daily driver. Zijn favoriete kleur? Nardo Grey, een subtiele maar stoere tint die perfect past bij het “wolf in schaapskleren”-imago van de RS3.

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.

  3. HZW zegt

    2027 is het einde verhaal voor de 5 cilinder bij Audi.
    Gernot Döllner heeft al aangegeven dat het voor Audi geen probleem is om de 5 cilinder aan de Euro-7 emissie eisen te laten voldoen.
    Maar dat Audi besloten heeft, dit niet meer te gaan doen met de 5 cilinder motor.
    Tot 2027 blijft de motor leverbaar in de RS3, en de gelimiteerde RS3 GT.
    Daarnaast komt er nog een gelimiteerde CUPRA Formentor VZ5 en een gelimiteerde Volkswagen Golf versie met 5 cilinder motor, en als die allemaal geproduceerd zijn, is het over en uit voor de 5 cilinder motor in 2027.

