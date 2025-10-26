Deze modellen van Volkswagen hadden wij ook leuk gevonden

Niet alle modellen die Volkswagen verkoopt komen ook naar Europa, terwijl we dat soms best graag hadden willen zien.

Er zijn Volkswagens die over de hele wereld verkocht worden. Iedereen weet wel wat een Golf is. En ook al gaat het om verschillende modellen voor verschillende continenten, ook de Passat is vrij universeel. Recente modellen als de Tiguan worden ook wereldwijd aangeboden. Kortom: de hele wereld weet wat een Volkswagen is. Maar dat wil niet zeggen dat elk Volkswagen-gamma hetzelfde is. Zoals we vrijdag behandelden is, zoals gezegd, de Passat een ander model in de VS. En zo zijn er veel meer voorbeelden.

Volkswagen modellen niet voor ons

Elk continent heeft dus zijn eigen gamma en dat heeft een vrij simpele reden: dan kan je beter bijschakelen voor je eigen markt. Het is lang niet altijd een succes als daar overlap in zit. De Volkswagen Fox, gebouwd in Brazilië, was geen megasucces hier. Terwijl hij aldaar niet aan te slepen is. De Taigo, in Brazilië bedacht als Volkswagen Nivus, is dan weer wel een aardig succes hier.

Maar over het algemeen worden veel modellen voor de eigen markt gehouden. Dat heeft verschillende redenen. In de VS is er bijvoorbeeld een heel gamma vrij grote Volkswagens met grote motoren, want de besparingsmodus van Europa slaat niet aan. In Brazilië is goedkoop wat de klok slaat, dus hebben veel Volkswagens een bejaard platform met dito veiligheidsfoefjes. En in China is het officieel een heel ander bedrijf: daar heeft Volkswagen een joint venture die helemaal zelf keuzes maakt en de auto’s produceert, waar Wolfsburg verder weinig invloed op heeft. We gaan dus even op alfabet de modellen bij langs om een beeld te krijgen.

Volkswagen CC Shooting Brake

China

Goed, voor het merendeel kennen we deze auto. De Chinese tak van Volkswagen besloot namelijk dat de opvolger van de Volkswagen (Passat) CC ook gewoon CC moest heten, terwijl het eigenlijk gewoon een Arteon is. Pas nadat de Arteon gefacelift werd kwam er bij ons een Arteon Shooting Brake, een fraaie estate op basis van deze liftback. Die was er in China dus al voor de facelift en heette, verrassend genoeg, CC Shooting Brake. Waarom deze dan toch een goede toevoeging zou zijn aan ‘onze’ Arteon: het is een soort Arteon Alltrack, met allerlei offroad-achtige stylingelementen erbij. Een soort budgetversie van de Porsche Taycan Cross Turismo. Best een leuk idee.

Volkswagen Citi Golf R

Zuid-Afrika

Van sommige modellen van Volkswagen is het logisch dat ze ons continent overslaan. Wij zijn namelijk vrij streng met veiligheid en emissies, hetgeen waar auto’s op oude platforms het snelst door de mand vallen. In Zuid-Afrika is het anders. Daar zijn auto’s vrij prijzig, dus loont het om een model zo lang mogelijk uit te persen. Zo kwam Volkswagen in Zuid-Afrika met de Citi Golf. Dat begon ietwat logisch: naast de Golf II werd de Golf I vanaf 1985 nog even doorgebouwd. Alleen stopte dat niet bij de Golf III. Of IV. Of zelfs V. De Citi Golf (en ja, dat is dus nog steeds een Golf I) is gebouwd tot 2010 met een forse facelift in 2003. Daarbij veranderde er wel een aantal zaken in het interieur om iets moderner te voelen, maar het hielp niet echt.

De leukste versies zijn de geinig geheten VeloCiTi (een soort GTI-derivaat) en de topper: de Citi Golf R. Die laatste had een iets geüpgradede versie van de originele 1.8 uit de Golf I, goed voor een duizelingwekkende 123 pk. Het leukste is misschien wel de aankleding: dit was dus echt dezelfde R die hier verantwoordelijk was voor de Golf R32, Passat R36 en Touareg R50. Vandaar dat je dikkere meegespoten bumpers kreeg, velgen van een Lupo GTI, een spoilertje, rood biesje en golfbal-schakelpook alsof het een GTI is en het stuur van een Lupo 3L. De Citi werd in 2010 uit productie gehaald, maar in 2017 werd de naam Citi afgestoft voor de Citi Vivo, een spaarversie van de Polo gebaseerd op de Typ. 9N uit 2002. Het toppunt van oude wijn in nieuwe zakken.

Volkswagen CrossFox

Latijns-Amerika

We noemden de Volkswagen Fox al even, één van de Braziliaanse modellen van Volkswagen die het hier even heeft mogen proberen. Het was geen totale flop, maar je merkte toch echt wel waar de besparingen zaten. Voor onze Volkswagen-standaarden was het ding ondermaats en wijk je sneller uit naar fabrikanten die dat verwachtingspatroon niet hebben. In Brazilië was de betaalbare Fox een hit. Het ding is met een flinke facelift tot 2021 gebouwd en kende zelfs een derivaat: de SpaceFox, een Fox-stationwagon (ja echt).

De leukste variant volgens ons is de CrossFox. Wij kregen wel de CrossGolf (Plus), CrossPolo, CrossCaddy en CrossTouran, maar de stoere Fox werd ons dan weer bespaard. Dit betrof een Fox met plastic bumperbeschermers en zelfs een op de kofferbak gemonteerd reservewiel! Ook werden de veren flink verhoogd en werden er ‘mixed terrain’-banden onder gezet. Helaas geen 4×4: met een Syncro-achtig systeem had dit een soort klein broertje voor de Volkswagen Golf Country kunnen zijn.

Volkswagen Jetta GLI

Noord-Amerika

Ook bij de Volkswagen Jetta GLI missen we in theorie de essentie van de auto niet in Europa. Het is namelijk in de VS de auto die de Golf bijstaat met de carrosserievorm die wél scoort: de sedan. Voor de sportversie gebruikt VW niet de naam GTI maar GLI, maar de essentie is hetzelfde. Bij de Jetta V bijvoorbeeld, daar kreeg de GLI de DSG-bak en de EA113 FSI Turbo-viercilinder met 200 pk, zoals ‘onze’ GTI.

Waarom we hem dan toch opschrijven bij modellen van Volkswagen die we graag hadden willen hebben: die Jetta V GLI is lang niet zo mooi als de GTI hatchback. Het is toch een beetje zo’n auto waarvan je weet dat een sedanversie een beetje halfbakken op de hatchback-ondergrond is geplempt. Daarna werd de Jetta gewoon zijn eigen ding en kwam alleen het platform en het interieur uit de Golf VI. De GLI-versie daarvan is gewoon een leuk ding. Ook de Jetta die erna kwam die krek eender is met de Golf VII, die nog wordt verkocht, hadden wij wel graag gezien als sportieve kleine sedan. Alleen motorisch is het dus minder exotisch: een 231 pk sterke versie van de 2.0 TSI gekoppeld aan een handbak of een zeventraps DSG.

Volkswagen Lamando GTS

China

En om het gemis van een GTI-aandrijflijn in een sedankoets af te maken: China kreeg weer een heel ander zustermodel van de Jetta. Deze heet Volkswagen Lamando en de sportversie heette ook geen GTI, maar GTS. Voor de Lamando GTS gold ook dat een gelijkwaardige aandrijflijn aan de Golf VII gebruikt werd, dezelfde 2.0 TSI maar dan met 217 pk. Nee, het gemis van beide deze modellen als sedan van Volkswagen die we graag hadden gezien, heeft niks met de motor te maken. We vinden het gewoon goed ogende apparaten die ons doen wensen dat mensen meer sedans kochten hier.

Volkswagen Magotan

China

Dat laatste hebben we nog twee voorbeelden van. Zoals je weet is Volkswagen gestopt met de Passat sedan. Je kan hier enkel nog de Variant bestellen. En gezien de verkoopcijfers van de Passat B8 als je de variant en sedan vergelijkt, is het een logische zet. In China lust men juist wel pap van sedans en zijn stationwagons een stuk minder populair. Vandaar dat Volkswagen daar niet alleen ‘onze’ Passat gewoon als sedan verkoopt, maar vier(!) derivaten van de Passat sedan aanbiedt. Ook al lijkt de Passat Pro qua koets het meest op de Europese Variant, het is de Magotan die er qua dimensies het dichtst bij zit en dus het makkelijkste voor ons had kunnen zijn. En als we toch bezig zijn: eigenlijk is het iets hoekigere frontje ook beter geslaagd.

Volkswagen Phideon

China

En om het gemijmer over sedans af te maken: Volkswagen verkoopt in China boven de Passat nog een toplimousine. Dan denk je wellicht aan een soort nieuwe Phaeton en qua styling zou je niet eens helemaal ongelijk hebben. Verder is het niet zo’n technologisch ruimteschip als de Phaeton, meer een soort extra grote Passat met iets meer luxe, maar dan op het MLB C-platform dat wij voornamelijk kennen van middelgrote Audi’s (A6 t/m A8). Je kan hem krijgen met de 2.0 TSI, optioneel als 244 pk sterke PHEV (die dus niet hetzelfde is als ‘onze’ 245 pk sterke 1.4 TSI PHEV). Maar de leukste optie tot en met 2021 was de 3.0 liter V6 met compressor die je bijvoorbeeld kent van de Audi S4 (B8). De Phaeton heeft laten zien dat een grote prestigieuze Volkswagen een lastig verkooppraatje is, maar het wordt wel zonder meer een puik ogende limousine.

Volkswagen Polo Track

Latijns-Amerika

Daar precies tegenover qua niet-Europese modellen van Volkswagen vinden we wederom een auto die we eigenlijk wel kennen. We hadden het net over de Braziliaanse Volkswagen Fox, die dus pas in 2021 met pensioen ging. Zelfs voor de nogal doorlatende wetten van Zuid-Amerika werd het ding te oud. Maar ja, hij zat prijstechnisch wel precies daar waar je een goedkope alleskunner wil. Dus kwam de Polo Track tevoorschijn. En dit is een auto die het Volks-gedeelte van Volkswagen heel serieus neemt. Een facelift-Polo zonder designtierelantijnen, een pre-facelift interieur, de MPI met 82 pk en een lekker basaal, no-nonsense-autootje. En dat voor omgerekend 14.000 euro, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat een reguliere Polo rond de 17.500 euro zit. Een auto als deze zou Volkswagen hier niet bouwen om boze brieven vanuit Skoda te voorkomen, maar eigenlijk vinden we dit veel leuker dan de nieuwe Polo als luxepaard in Europa.

Volkswagen SP

Latijns-Amerika

Niet alles wat Volkswagen in Latijns-Amerika aanbiedt of aanbood waren saaie ecoridders zoals in dit lijstje. Neem de Volkswagen SP1 en SP2. Net als dat de Karmann Ghia een flitsende koets was op een vrij regulier chassis, moest de SP dit idee opvolgen met een nog flitsendere koets. Terwijl de basis dus wederom komt van een middenklasser, de Braziliaanse Type 3 om precies te zijn. Men is er niet unaniem over uit of SP nou staat voor Sports Prototype of São Paulo, wat wel zeker is is dat het een unieke invalshoek was op een alledaags chassis. Dat betekende overigens ook dat het ging om de boxermotoren van Volkswagen van des tijds, een luchtgekoelde 1.6 liter grote unit voor de SP1 en een 1.7 liter grote versie voor de SP2. Gezien de inrichting van de Type 3 dus achterin, terwijl je door de lange voorkant zou verwachten dat het blok daar ligt. Sportief was het overigens niet: je kreeg 54 pk in de SP1 en een heuse 64 pk in de SP2. Het doet wat denken aan wat wij wel kenden als de Saab Sonett, waar de auto technisch lang niet zo exotisch is als het uiterlijk doet vermoeden.

Volkswagen Viloran

China

In Europa hebben we natuurlijk lange tijd een forse MPV gehad van Volkswagen, de Sharan. Samen ontwikkeld met Ford en SEAT om die als broers Galaxy en Alhambra aan te bieden. Toen Ford zelf verder ging met de Galaxy kregen de Sharan en Alhambra wel een tweede generatie, met een iets meer generiek uiterlijk lijkend op de Touran. Met als speciale extra: schuifdeuren achter. Uiteraard is het tweetal bezweken onder de SUV-wens of in ieder geval de afname van de MPV-wens, dus het is best logisch dat iemand niet perse op een vrij luxueus alternatief van hetzelfde idee zat te wachten.

Maar mocht je je afvragen hoe dat was geweest, dan kan je dat zien in de Chinese Volkswagen Viloran. Het is ook niet een volbloed MPV, het heeft toch wat SUV-kenmerken. Het doet wat denken aan de vorige Renault Espace, maar dan met schuifdeuren. Als ruimtewonder met een verrassend fijne cabine is dit toch best een tof apparaat. Compleet kansloos hier, maar goed. Onder de kap vind je wederom een EA888, met in de ‘380 TSI’ (Volkswagen heeft in China een Audi-esque onbegrijpelijk nummersysteem) 220 pk en een DSG.

BONUS: Volkswagen Phaeton ‘D2’

Concept

De tweede generatie Volkswagen Phaeton is hier niet verkocht omdat ‘ie… nou ja, nergens verkocht is. Dus in het thema ‘modellen van Volkswagen die we leuk hadden gevonden’, ja, deze hadden we wel leuk gevonden. Volkswagen toonde een paar jaar geleden een Phaeton ‘D2’ die in 2016 in productie had moeten gaan om de eerste Phaeton af te lossen. En die auto deed veel hetzelfde als zijn voorganger: het is een überluxueuze Volkswagen. Een enorme testbasis voor technologie, ongekend voor een Volkswagen. Helaas was de timing erg slecht: vanaf 2016 zat Volkswagen in de besparingsmodus vanwege dieselgate en dan is een auto die je toch doet afvragen waarom je niet direct een Audi A8 of Bentley Flying Spur gekocht hebt niet iets wat voor hoge cijfers gaat scoren. Jammer, want hij zag er productieklaar uit.