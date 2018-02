Hoofddesigner FCA geroemd om heldhaftige daad

Schouderklopjes voor Ralph Gilles.

De hoofddesigner van FCA (voormalig Dodge) was recent betrokken bij een heftig ongeluk. Gilles was in zijn Jeep onderweg toen hij stuitte op een verkeersincident. Een zwaarbeschadigde Ford Edge stond in brand en twee andere betrokken auto’s, een Ford Fiesta en een Buick LeSabre, stonden pal naast de brandende Edge. De Edge was op de Fiesta geklapt en de LeSabre was op een later moment tegen de Fiesta gereden. Het was donker en de bestuurder van de LeSabre zag de twee auto’s op de weg over het hoofd.

Gilles was de eerste buitenstaande die ter plekke was. De Ege en LeSabre-bestuurders konden op eigen kracht uit de auto’s komen, maar twee inzittenden van de Fiesta zaten vast. Door de aanrijding konden de deuren niet meer open. Naast de Fiesta stond nog altijd de fikkende Edge. Gilles besloot in zijn Jeep te stappen en duwde zo de brandende Edge van de Fiesta en de LeSabre vandaan.

De brandweer arriveerde en wist de twee inzittenden uit de Fiesta te halen. Eén van de twee, een 57-jarige vrouw, overleed later die dag in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Er bleek alcohol in het spel te zijn. De Edge-bestuurder was dronken en kan de nodige aanklachten tegemoet zien. Gilles wordt gezien als held in dit verhaal, omdat hij op dat moment twee levens wist te redden van een vuurhaard. Helaas is dit dus later uitgelopen op één leven. Zelf is de hoofddesigner van FCA er nuchter over. “I am NOT a hero, I think most people would have tried to help somehow. “, aldus Gilles op zijn Instagram. (via Oxfordleader)