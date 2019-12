Volkswagen Golf 8: rijtest en video

Hoe bouw je het volgende succesnummer? Dat is wat de engineers van Volkswagen zich elke keer moeten afvragen. In acht generaties werd de Golf meer dan 35 miljoen keer verkocht.

Om het succes voort te zetten moet de Golf op alle fronten meekomen en dat is met de jaren ingewikkelder geworden. Niet alleen aandrijflijnen veranderen, auto’s moeten tegenwoordig veel van de rijtaken uit handen van de bestuurder nemen en een dashboard met een paar tellers en ingebouwde cassettespeler voldoet al een tijdje niet meer. De afgelopen twintig jaar zijn de ontwikkeling op automotive gebied razendsnel gegaan.

Belangrijk onderdeel van het succes van het merk Volkswagen en de hele groep is het gebruik van platformen waarop meerdere modellen gebouwd kunnen worden. De Golf gebruikt het befaamde MQB platform en voor de achtste generatie is het platform weer helemaal opgefrist met de laatste technologieën die op termijn ook bij andere modellen geïmplementeerd zullen worden. Overigens bouwt de Volkswagen Group 5,1 miljoen auto’s op basis van het MQB platform per jaar: van de bekende Leon, A3, Tiguan en Kodiaq tot de Chinese Lavida en Sagitar.

Spanning en sensatie

Een kleine sneer naar de nogal behoudende styling van de buitenkant, hoewel er na de Golf I nooit meer een echt schokkend ontworpen Golf is gekomen. De revolutie zit meer van binnen, hoewel op de belangrijke metrics er zeker wel stappen zijn gezet

De luchtweerstand coëfficiënt (cW waarde) is gedaald van 0,3 tot 0,275, zodat de Golf makkelijker door de lucht snijdt. Dat scheelt brandstof, levert een hoge topsnelheid op, maar zorgt ook voor minder windgeruis in de cabine. De eerste twee zaken worden overigens ook geholpen doordat het frontale oppervlak is verkleind tot 2,21 m2.

Tijdens deze donkere dagen is het fijn om te weten dat voor de Golf 8 Volkswagen alleen nog maar lampen met LED technologie inzet. Aan de achterzijde zijn compleet nieuwe, met 3D effect vormgegeven LED units te vinden die mooie animaties kunnen laten zien. In het interieur zijn er nu sierstrips die met verschillende kleuren uitgelicht kunnen worden, wat een prettige ambiance creëert.

Het grote nieuws zit echter aan de voorzijde met de IQ Lights: LED matrix koplampen met 22 LED’s per koplampen. Simpel gezegd maken deze koplampen het mogelijk altijd met groot licht te rijden, waarbij de IQ Lights er voor zorgen dat tegenliggers niet verblind worden. En jijzelf als bestuurder ook niet, want het systeem herkent verkeersborden en zorgt dat die minder fel worden belicht. De reflecties kunnen immers hinderlijk zijn.

Vijf aandrijfconcepten

De Golf was altijd de koning van de verschillende aandrijflijnen en voor generatie acht komt er weer één bij. Overigens wordt in alle talen gezwegen over de e-Golf, wellicht dat de ID3 de rol van volledig elektrische Volkswagen in deze klasse moet overnemen.

Wat er nu op hoofdlijnen is aangekondigd is de komst van de TSI, TDI, eTSI, TGI en plug-in hybrides met vermogens van 90 tot 300 pk. De op aardgas rijdende TGI’s zijn niet nieuw, maar werden nooit verkocht in Nederland. De eTSI is wel nieuw, het zijn drie zogenaamde mild hybrids. Ze hebben 48V technologie aan boord met een 48V starter generator en een kleine lithium-ion accu. Het verbruik en zo’n CO2-uitstoot daalt er zo’n 10% mee, waardoor deze versies fiscaal mogelijk aantrekkelijk zijn door een lagere BPM. De eTSI komen er straks met 110, 130 of 150 pk.

Mocht je een sterkere hybride willen, dan biedt de Golf straks de keuze uit twee plug-ins: een versie met 204 pk en de nieuwe Golf GTE die straks 245 pk heeft. Beiden hebben een 13 kWh grote batterij aan boord, waarmee minimaal 50 kilometer elektrisch moet kunnen worden gereden.

De TDI’s zitten in Nederland (en daarbuiten) een beetje in het verdomhoekje, maar VW levert ze uiteraard nog wel. Voorlopig komen er twee 2.0 TDI’s met 115 en 150 pk. Beiden zijn weer 17% zuiniger en stoten ook nog eens veel minder NOx uit. De AdBlue wordt in twee doseringen ingespoten, waardoor ze veel schoner worden.

Voor Nederland het meest interessant zijn de benzineversies, naast de eTSI’s komen er ook nog twee 1.0 driecilinders met 90 en 110 pk. Van de 1.5 TSI komt een 130 en een 150 pk versie, beiden met handbak. De 150 pk TDI en 1.5 eTSI met 150 pk zijn voorlopig de enige leverbare motoren die met een zeventraps DSG kunnen worden uitgerust. De PHEV’s en overige mild hybrids volgen iets later.

Afgeknepen versie

We reden met de 130 pk en 200 Nm sterke 1.5 TSI, wat niet de meest inspirerende rijervaring was. Het is feitelijk een geknepen versie van de 1.5 (die er ook met 150 pk en 250 Nm is) en dat merk je. Nergens heeft de viercilinder er echt zin in, terwijl met de cijfers feitelijk niets mis is. Ook de sprinttijd naar de 100 is keurig: dat duurt 9,2 seconden en we kunnen 2,14 keer de maximumsnelheid in Nederland rijden straks. Ook niet echt iets om over te klagen, maar het voelt allemaal wat minder vlot dan zou mogen.

Affengeile technologie

Gelukkig was er genoeg speelgoed aan boord om ons mee te vermaken, want juist op dat vlak heeft VW echt uitgepakt. Op termijn kunnen de autosleutels thuis blijven, want dan kan je telefoon als Mobile Key worden gebruikt. Draadloze communicatie is sowieso een sterk punt van de Golf 8, want het is de eerste Volkswagen die met Car2X technologie wordt uitgerust. De Golf kan daarmee op kortere afstanden met andere auto’s, pijlwagens, voertuigen van hulpverleners en verkeerborden communiceren, waardoor er bijvoorbeeld eerder voor gevaarlijke situaties gewaarschuwd kan worden. Car2X gebruikt de Wi-Fi p/ITS G5 standaard en kan tot zo’n 800 meter communiceren.

Veiligheid is misschien niet het meest sexy onderwerp, maar er is nog veel meer om van te genieten aan boord van de Golf 8. Alles aan boord is digitaal: het digitale cockpit van 10 inch is standaard evenals het Composition infotainment systeem met 8,25 inch groot scherm. Optioneel zijn de Discover Media en Discover Pro met 10 inch scherm. Een maatje groter maakt het wel wat meer af, want er zijn überhaupt al wel wat zwarte randen plastic rondom de schermen te vinden. Dat doet Mercedes-Benz beter die de illusie weet te wekken dat er groot langgerekt scherm wordt gebruikt.

Qua bediening is het wellicht even wennen aan deze digitaliseringslag: ook voor bediening van kachel en volume wordt gebruik gemaakt van aanraakgevoelige sliders onder het scherm. Gelukkig is een multifunctioneel stuurwiel (kan zowel naar rechts als naar links sturen) met een heleboel knoppen wel standaard. Een eSIM voor data connectiviteit is ook standaard, de basisfunctionaliteit zit in We Connect is “eeuwig” te gebruiken, maar je wilt de We Connect Plus. Dat is standaard voor drie jaar geactiveerd en biedt functies zoals realtime verkeersinformatie, mediastreaming, een WIFI hotspot en nog veel meer.

Hello Volkswagen

We worden er inmiddels door alle merken mee dood gegooid, dus ook VW doet er aan mee: spraakbediening. Dat werkt soms vrij aardig, soms vrij matig en soms niet. Ongetwijfeld gaat het met enige gewenning beter, maar de “heilige graal” vind ik het nog niet. Optioneel is het systeem nog uit te breiden met Alexa van Amazon.

Ook nieuw op de optielijst is de head-up display, waarmee je je even helemaal straaljager piloot kan voelen. De op de voorruit geprojecteerde gegevens lijken voor je ogen wat verder weg staan, zodat het rustiger wisselen is tussen het verkeer op de weg en de informatie daar.

Geen enkele zichzelf respecterende autofabrikant durft nog auto’s uit te brengen zonder een hele rits ondersteunende systemen. Helemaal zelf rijden doet de Golf nog niet, maar IQ Drive assisteert je wel heftig en dat tot een snelheid van 210 km/u. De adaptieve cruise control en lane assist zorgen dat de Golf zonder iets te raken over de snelweg kan rijden. Het blijft wel nodig het systeem te monitoren en minimaal één hand aan het stuur te houden.

Mocht je wel zelf rijden, dan houdt de Golf een oogje in het zeil met Front Assist. In de bebouwde kom remt het City Emergency Braking System bij een dreigende aanrijding zelf voor andere auto’s, voetgangers en fietsers. Ook buiten de bebouwde kom kan het systeem remmen en helpen met uitwijken. Een mooie feature is dat de Golf 8 nu ook waarschuwt voor tegenliggers bij het afslaan. Tijdens de ritten in en rond Porto heb ik geen vals alarm meegemaakt, dus het systeem lijkt daar ook weer beter in geworden te zijn.

Belachelijk veel instellingen

Je bent al doodgegooid met systemen en dan heb ik er nog een groot deel overgeslagen. Alles is ook naar eigen smaak in te stellen, soms tot het absurde af. Volstrekt uniek is bijvoorbeeld dat de adaptieve demping (DCC) nu in 15 (vijftien!) standen is in te stellen. Gelukkig zijn al die instellingen per bestuurder in de cloud op te slaan, dat scheelt een hoop aanpassen als je eens van auto wisselt.

Conclusie

Nederlandse prijzen zijn er nog niet, die zullen potentieel ook nog veranderen door het zwalkende fiscale beleid van de Nederlandse overheid. Als we een voorzichtige aanname doen dat de prijzen redelijk concurrerend worden, dan gaat de Golf 8 een dijk van een carrière tegemoet. Het rijden mist in de “reguliere” versies een sportief sausje, maar dat is niet voor iedereen van belang en wordt ruimschoots goed gemaakt door de hele waslijst aan innovaties.