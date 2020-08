Dahler BMW M2 CS gaat grote broers voorbij

De nieuwe Dahler BMW M2 CS is in alle opzichten de overtreffende trap.

De BMW M2 CS is de overtreffende trap binnen de huidige 2 Serie reeks. Het kan nog een tandje steviger als tuners er zich mee gaan bemoeien. Met die S55 twin-turbo zes-in-lijn kun je immers lekker losgaan.

Dat is precies wat de Zwitserse tuner Dahler heeft gedaan met de BMW M2 CS. Normaal gesproken is de hardcore 2 Serie goed voor 450 pk. Een klap meer vermogen in vergelijking met een gewone M2 (370 pk) of iets meer vermogen als je de M2 Competition met dezelfde motor (410 pk) erbij haalt. Zijn groter broers, de M4 CS en M3 CS, zijn echter goed voor 460 pk met een vergelijkbaar recept.

De tuner uit Zwitserland heeft dat recept genomen en er wat peper op gestrooid. Het resultaat is de Dahler BMW M2 CS die in Stage 2 vorm goed is voor 550 pk en 740 Nm koppel. Met de begrenzer verwijderd loopt deze 550 pk M2 CS rond de 300 km/u. Er is tevens een Stage 1 uitdossing, mocht Stage 2 wat te veel van het goede zijn. Dan heb je een Dahler M2 CS met 520 pk en 700 Nm koppel.

Naast de upgrade in vermogen heeft de tuner ook wat extra’s voor je M2 CS in de aanbieding. Het gaat hier onder meer om een nieuw uitlaatsysteem, een aangepaste ophanging en nieuwe 20-inch wielen met Michelin rubber.