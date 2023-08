RS3 gaat met een app ineens 300 km/u

En dan is dat nog eens begrensd ook. Wel handig dat je met een app een RS3 300 km/u kan laten lopen.

Het leuke van de turbomotoren van tegenwoordig is dat ze behoorlijk wat marges kennen. Vroeger kon je er 50 pk ‘bijchippen’ en dat was het dan ook wel. Tegenwoordig zijn de eisen qua verbruik (vanuit de overheid) en qua vermogen (vanuit de consumenten).

Daarbij moet het ook wel een klein beetje heel blijven. Tel daarbij op dat zo’n motor diverse stadia van vermogen moet kunnen leveren en je begrijpt dat sommige blokken een gezonde reserve hanteren.

Dat is ook het geval met de 2.5 TFSI uit de Audi RS3. Deze vijfcilinder lijnmotor levert af-fabriek 400 pk voor de reguliere RS3 en maar liefst 407 pk voor de RS3 Performance. In principe is dat al meer dan voldoende. Maar (heel veel) meer is ook mogelijk.

RS3 app: topsnelheid nu 300 km/u

Bij ABT Sportsline kennen we de ABT RS3-S al (met 460 pk), voor nu hebben ze de ABT RS3-R in de ‘aanbieding’. Die is nog een klap sterker en dus sneller. De motor is nu voorzien van een grotere intercooler en nieuwe software van ABT. Het resultaat is maar liefst 485 pk aan vermogen! De maximum trekkracht stijgt ook lekker: van 500 Nm naar 560 Nm.

Alle gegevens kun je via je My ABT-app bekijken. Ook leuk, je kan via die app de topsnelheid verhogen van 250 km/u naar 300 km/u! Niet dat je dat nodig hebt, maar het is wel heel erg handig. En als je kijkt hoe snel een standaard RS3 al op de 250 km/u zit, is het op zich wel lekker om een beetje extra marge te hebben.

Visuele upgrades

Naast de extra power zijn er ook diverse visuele upgrades voor jouw Audi RS3 of de RS3 die je en stukje dikker maken. Denk aan de 20 inch ‘GR’-velgen.

Voor een betere wegligging kun je opteren voor verlagingsveren, of een schroefset die je zelf in kunt stellen. Daarnaast zijn er anti-rollbars leverbaar. Heb je de adaptieve dempers? Dan is een delete-kit mogelijk.

Tenslotte kun je het interieur nog opleuken met wat onderdelen waar ze bij ABT ABT op hebben geschreven. Denk aan carbon flippers voor achter het stuurwiel, een ABT stoelframe cover of zelfs een heuse ABT aan-uit knop voor de motor.

Uiteraard zijn alle upgrades leverbaar (en te configureren) voor zowel de hatchback (die Audi een Sportback noemt) en de sedan (de Audi de Limousine noemt).