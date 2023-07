Er waren VEEL meer EV’s aan boord van. het brandende schip op de Waddenzee.

Hij staat nog te smeulen boven de waddeneilanden, de Fremantle Highway. Het schip vatte afgelopen woensdag vlam. Van de 23 bemanningsleden is er eentje overleden, de andere 22 zijn geëvacueerd.

Het voorval roept een aantal vragen op. Is het wel veilig om EV’s te vervoeren? Waarom is de brand nog steeds niet geblust? En klopt dat aantal van 25 elektrische auto’s aan boord wel?

Veel meer EV’s aan boord dan verwacht

Volgens alle berichten zit er meer dan 3.500 auto’s aan boord en daarvan zijn er 25 een EV. Maar de rederij van de Fremantle Highway spreekt dat tegen. De Japanse rederij ‘K-Line’ weet te melden dat dat aantal significant hoger ligt, namelijk op 498 auto’s.

Het is nog niet helemaal duidelijk of men een ‘EV’ of een “PHEV’ bedoelt. Dus een elektrische auto of een plug-in hybride. In principe maakt dat ook niet heel erg veel uit. In beide gevallen heb je te maken met accu’s. Het probleem daarmee is dat ze door de hitte spontaan kunnen ontbranden.

Nu boven Terschelling

Op dit moment ligt de Fremantle Highway boven Terschelling (de tweede ‘T’ in TV-TAS) afgedreven. Het probleem is dat constant blussen niet bevordelijk is. Dat heeft dan niets met elektrische auto’s te maken, maar met het feit dat het het een boot is. Als je constant water blijft spuiten, loopt de boot vanzelf over en zinkt het schip. Dan is de milieuschade al helemaal niet te overzien en zullen de bergingskosten nog veel hoger uitvallen.

De rederij waartoe de Fremantle Highway behoort heeft het zwaar de laatste tijd. De Ever Given was ook schip van deze Japanse rederij. Die schuit blokkeerde enkele dagen het Suezkanaal en creëerde zo wereldwijde chaos. Het is nooit bewezen, maar het verhaal wil dat hierdoor uiteindelijk Spyker failliet is gegaan, Mbappé niet wil bijtekenen en ons kabinet is gevallen.

Via: NOS

Fotocredits: EMK Vissers via Twitter.